Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации по защите Донбасса

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 19 апреля, заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Об этом высокопоставленный дипломат рассказал в интервью телеканалу India Today.

Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — сказал глава российской дипломатии.

По словам министра, возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации не рассматривается.

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — добавил Лавров.

Также он напомнил, что после переговоров с украинской стороной в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск, но это не было оценено должным образом.

«Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях. Однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — объяснил он.

Москва проводит расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и Вооруженными силами Украины в Буче, продолжил министр. Он добавил, что правда будет установлена.

Всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского Лавров не стал, так как, по его словам, украинский лидер постоянно меняет свою точку зрения.

Ранее во вторник директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия не будет инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе провокации в городе Буча под Киевом. По его словам, вряд ли удастся добиться успеха и в Международном уголовном суде, так как опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией. 5 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад никак не отреагировал на факты постановочного характера сведений о случившемся в Буче.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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