Небензя отметил отсутствие реакции Запада на факты постановки сведений о Буче

Запад никак не отреагировал на факты постановочного характера сведений о случившемся в Буче, которые были представлены российской стороной. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в эфире Первого канала.

«Никакой [реакции]. [Факты их] не интересуют», — ответил он на соответствующий вопрос.

Небензя также подчеркнул, что в теории Россию можно исключить из Совета по правам человека, но нельзя из Совета Безопасности ООН.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры. Он отметил, что для прогресса переговорного процесса Киеву должен быть послан недвусмысленный сигнал прекратить саботаж.

Ранее в этот же день глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о необходимости приостановки членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. По ее словам, необходимость таких изменений связана с якобы совершенными военными РФ нарушениями прав человека во время спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что будет добиваться исключения России из СПЧ ООН. По ее мнению, так как РФ якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации», ее членство в Совете по правам человека ООН является «фарсом».

На это во вторник, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что работа подразделений ООН, в том числе Совета по правам человека, немыслима без участия России. Представитель Кремля напомнил, что Россия также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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