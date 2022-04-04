Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче

Киев обвинил российских военных в чудовищном преступлении по отношению к мирному населению Бучи (Киевская область). ВС РФ оставили этот населенный пункт еще 30 марта, а спустя четыре дня украинская сторона внезапно распространила сообщение о «зверствах оккупантов», а также видео и фотоконтент с улицами, заваленными трупами. В Минобороны России эти сведения назвали информационной провокацией. Хронология событий, «ляпы» украинской версии о событиях в Буче, имена возможных авторов постановки и виновников жертв среди мирного населения — в материале «Известий».

Шок-видео

Западные газеты, новостные сайты и телеканалы поспешили обвинить Россию в массовом истреблении мирного населения в пригороде Киева. Поводом для таких обвинений стали кадры, распространенные украинской стороной с телами убитых мужчин в гражданской одежде. Трупами на записи была буквально завалена одна из дорог в Буче, затем в мессенджерах стали распространять и фото. У некоторых погибших на снимках связаны за спиной руки. Синхронно, 3 апреля, Reuters, The Wall Street Journal, Русская служба BBC и другие издания выдали версию об убийствах россиянами простых украинцев в городе. В материалах журналисты также ссылаются на слова местных жителей. После массированной медийной атаки европейские политики, в том числе главы государств обвинили российских военных во внесудебных расправах. Причем, призывы усилить давление на Россию начались уже спустя несколько часов после появления первых шокирующих кадров. Без какого-либо расследования, опознания погибших и других экспертиз президент Франции Эмануэль Макрон перешел к санкционным угрозам.

Демонизация с ущербом Фото: Global Look Press/Jan Husar

«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности, с Германией» , — заявил глава Пятой республики, позабыв о презумпции невиновности. Речь шла об ограничении импорта российских энергоресурсов.

Британский МИД, в лице Лиз Трасс, ожидаемо набросился на Россию, впрочем упомянув о необходимости расследования.

«Возмущена зверствами в Буче и в других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с союзниками для сбора доказательств и поддержки расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности», — написала Трасс в соцсети.

Напротив, в Пентагоне о событиях в пригороде Киева высказались куда сдержаннее. Заявление появилось только к вечеру 4 апреля, после того как интернет наводнился неудобными вопросами к распространителям видеозаписей и фотографий.

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это», — сообщил высокопоставленный источник Reuters.

Защитная реакция

Демонизация с ущербом Фото: Global Look Press/Pavel Nemecek

Россия опровергла все обвинения в воинских преступлениях — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков категорически отверг причастность к убийству мирных жителей. Он добавил, что специалистами из Минобороны России выявлены признаки видеоподлогов и иных фейков.

«Ситуация, безусловно, серьезная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников, как минимум прислушались к нашей аргументации», — сказал Песков.

Впрочем, возможности представить свои доводы на международной арене Россия 4 апреля была лишена — Великобритания не дала согласие на созыв Совбеза ООН по Буче, инициированный Россией.

Напомним, российские военные заняли Бучу в начале специальной военной операции, этому предшествовали тяжелые бои. Сообщалось, что город был подконтролен ВС РФ и ДНР больше месяца, однако контроль россиян был далеко не на всей территории населенного пункта. Тем не менее, группировка закрепилась на позициях и удерживала их до организованного отвода войск с направления.

Демонизация с ущербом Фото: Getty Images/Anadolu Agency

«Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции», — сообщили в Минобороны России.

Слабые места в сценарии

Если западного читателя и зрителя, не столь погруженного в предысторию конфликта, обмануть не так сложно, то у русскоязычной аудитории после многочисленных украинских фейков выработалась критичность мышления при просмотре украинских роликов.

Демонизация с ущербом Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Не исключено, что во время боев за Бучу могли быть жертвы, учитывая опробованную украинскими военными тактику ведения огня из жилых кварталов и использование гражданских в качестве «живого щита».

«В населенном пункте более месяца проводились активные боевые действия. По сути, линия фронта проходила через город. Там были активные боестолкновения. Когда идут активные боестолкновения, люди не будут гулять по улице массово. По тем материалам, что предоставила украинская сторона, мы видим, что несколько улиц просто усеяны трупами (...) странное количество и кучность людей — как будто вышли всей улицей, причем только мужское население, посмотреть, к примеру, на салют (...) Это сразу бросается в глаза», — рассказал RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Однако в Минобороны подчеркнули, что за время нахождения города под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Безсонов обратил внимание, что лица погибших в репортажах не были показаны. Режиссеры-постановщики также пренебрегли деталями, очевидными для любого криминалиста и медика.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь» , — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Демонизация с ущербом Фото: Global Look Press/Pavel Nemecek

Язык мой враг мой

Серьезные поводы сомневаться были изначально, только западные политики и мировые СМИ откровенно их игнорировали. Кадры «русских зверств» далеко не первые проукраинские видео из Бучи. Преждевременная бравада националистов, которые приписали себе освобождение населенного пункта (напомним, что отход с Киевского и Черниговского направлений был результатом переговоров и частью плана передислокации группировок ВС РФ), стала одним из косвенных доказательств инсценировки бойни. 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что российских военных в городе нет. Ни о каких расстрелянных горожанах со связанными руками на дороге речи в его видеопослании не было.

За день до новости о «жертвах русских военных», 2 марта, появились и другие кадры, снятые представителями украинских вооруженных формирований, проводивших зачистку населенного пункта. Убитые мужчины на кадрах вполне могут быть жертвами той самой совместной зачистки сотрудников Национальной полиции Украины и подразделения киевской теробороны , считает военный корреспондент Александр Коц, несколько дней находившийся на этом направлении.

«Среди них — отряд некоего Боцмана», — пишет военкор в своем телеграм-канале.

На кадрах, снятых самими боевиками слышна важная реплика, которая проливает свет на то, откуда на самом деле взялись новые погибшие в оставленном русскими городе.

— Вон пацаны без синих повязок, можно по ним стрелять? — спрашивает один из украинских боевиков.

— А то, — коротко отвечает старший, вероятно, тот самый Боцман. Такие приказы могли стать отмашкой к массовому расстрелу людей без опознавательных знаков и мужчин с белыми повязками на плече.

Демонизация с ущербом Фото: Global Look Press/Pavel Nemecek

Стоит пояснить, что синие повязки используют участники территориальной обороны и вооруженных формирований Украины. Российские войска, силы ДНР и ЛНР используют белые повязки, пишет военкор Коц. Белые повязки использовали и мирные жители подконтрольных российской армии населенных пунктов.

Декорации для провокации

Коц в своем канале сообщил, что в городе со 2 по 5 апреля был введен комендантский час и прилагает скриншот с официальной страницы мэрии. Не исключено, что ограничение нужно было для того, чтобы избежать ненужных свидетелей во время постановки.

«Люди не особо обсуждали — надо так надо, главное — не высовывайтесь на улицы, не мешайте нашим военным. Сейчас это объявление в чате не найти, исчезло и оно, и все комментарии бучанцев под ним. Этот непонятный комчас окончился сам собой вчера, хотя должен был продлиться до 5.04. Выходит, бучанцев закрыли по домам, чтобы никто не мешал спектаклю?» — пишет фронтовой журналист.

Не исключено, что трупы расстрелянных теробороной мужчин с белыми повязками, разложили в шахматном порядке, чтобы картинка для «нужных» журналистов была максимально эффектной.

«Аккуратно разложенные якобы трупы по всей дороге на равном расстоянии друг от друга. Специально срежиссировано. Это бездарная постановка людей, которые пытаются показать «зверства российской армии» (...) Эти фейки обрушились на Россию с первых дней спецоперации, как кассетные бомбы. Сейчас опять новый приступ фейкометов. Они выдают свои действия за действия российской армии», — прокомментировал «Известиям» военный обозреватель Виктор Литовкин.

Демонизация с ущербом Фото: Global Look Press/Pavel Nemecek

Броским «ляпом» стало отражение в стекле заднего вида автомобиля съемочной группы — на нем отчетливо видно как тело одной из жертв, принимает сидячее положение.

Обращает на себя внимание и еще одна деталь — связанные сзади руки у трупов на кадрах. По словам ветеранов НМ ДНР, к сковыванию конечностей боевики нацбатальонов прибегают не только для обездвиживания своих жертв, но и для удобной переноски тел. Не исключено, что трупы для инсценировки провокации просто подвезли к месту съемки.

Не только многочисленные технические нестыковки говорят о том, что россияне не имеют отношения к убийствам в Буче. Об этом говорит и отсутствие мотива ВС РФ и ДНР для неоправданной жестокости к простым людям. Как ни парадоксально, но зверства россиян нужны сейчас исключительно Киеву, чтобы усилить давление на противника как на нарушителя норм международного гуманитарного права.

«Сребреница» — самый яркий пример того, что схема с манипуляцией фактами работает. Под этим термином балканисты понимают не только географический объект, населенный пункт, но и геноцид мусульманского населения, якобы совершенный сербскими военными в 1995 году. Однако вопрос о том, кто открыл стрельбу по колонне некомбатантов, двигавшихся из Сребреницы в Тузлу, а также истинное число жертв остаются дискуссионными, ряд специалистов считает, что имела место провокация. По различным оценкам, в результате боевых действий погибли от 5 до 27 убитых мирных граждан. Сребреница стала одним из важных инструментов антисербской риторики на долгие годы.

Демонизация с ущербом Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Архитекторы фейка

Вернемся к Боцману, который участвовал в зачистке и, предположительно, дал отмашку стрелять по мужчинам без синих повязок (во всяком случае закадровый голос прозвучал на видео, выложенном на его канале в соцсети). Под прозвищем Боцман скрывается неонацист-россиянин Сергей Коротких. В сентябре прошлого года суд в Москве заочно арестовал его за ряд убийств, совершенных по мотиву национальной розни на территории России. В частности, по версии следствия, он в 2007 году участвовал в убийстве жителя Дагестана и выходца из Средней Азии. Эта резонансная казнь была снята на видео и разослана в средства массовой информации. Показания на Боцмана (он же Малюта) дал осужденный и позже покончивший с собой в тюрьме Максим Марцинкевич, более известный под прозвищем Тесак.

У «Бучинской резни» есть не только исполнители, но и режиссер. Сразу несколько телеграм-каналов заподозрили в причастности к инсценировке Марию Орлову, главного режиссера украинского музыкального телеканала O-TV, принадлежащего Вадиму Рабиновичу. О ее причастности, в частности, сообщается на страничке Якова Кедми.

Как сообщает о себе сама медиаменеджер в одном из интервью, в шоу-бизнес она попала еще подростком, засветившись в российской программе «Брейн-ринг», в 15 уже первый прямой эфир. С годами доросла до «Первого Национального». Работала в основной над развлекательными программами, ток-шоу, была ведущей отборочного конкурса «Евровидение» в 2004-2009 годах.

Демонизация с ущербом Фото: Getty Images/SOPA Images

«Мы живем в очень интересное время, век технологий и возможностей. И постепенно выходим из форматов традиционных медиа. Считаю, что успех за теми, кто не боится экспериментировать и идти в ногу со временем, реагируя на интересы общества» , — говорила телевизионщица в 2016 году. Позже она вышла замуж за израильского предпринимателя, родила ребенка.

Генпрокуратура России начала проверку распространяемых публикаций о ситуации в Буче.