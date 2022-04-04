Под огнем обвинений: как в Москве ответили на провокацию ВСУ в Буче

В течение дня 3 апреля российские высокоточные ракетные системы продолжили наносить удары по хранилищам топлива и аэродромам. Авиация уничтожила крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Кроме того, высокоточными ракетами морского и воздушного базирования были уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы. В этот же день в Минобороны РФ ответили на обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей в городе Буча. Опубликованные украинскими и западными СМИ видеокадры в оборонном ведомстве назвали очередной провокацией, обратив внимание на то, что представленные «доказательства» появились лишь на четвертый день после выхода войск РФ из города. В ЛНР целью этой провокации назвали «сбор донатов» с западных партнеров, которым последние недели активно занимается Киев. Позднее стало известно, что в связи с действиями украинской стороны Москва потребовала созвать 4 апреля экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

«Откровенная информационная война»

3 апреля в Минобороны России прокомментировали опубликованные в украинских СМИ видеокадры из города Буча в Киевской области — этот населенный пункт был оставлен российскими войсками еще в конце марта. На распространенной в Сети видеозаписи запечатлены тела людей — в их организованном убийстве украинские СМИ и политики бездоказательно обвиняют российских военных.

Публикация вызвала резкую реакцию со стороны РФ.

— Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией, — заявил вечером 3 апреля генерал-майор Игорь Конашенков.

Пока населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, подчеркнул представитель Минобороны. А в населенные пункты Киевской области военнослужащими РФ было доставлено и выдано мирным жителям 452 т гуманитарной помощи.

— Всё время, пока город находился под контролем российских Вооруженных сил и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью, — добавил он.

Выезды из города Буча не блокировались — все местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь. При этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня, рассказал Игорь Конашенков.

Под огнем обвинений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции. А 31 марта мэр города Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных, однако о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками тогда он почему-то не упоминал.

— Поэтому неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, — заметил Игорь Конашенков. — Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь. Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах.

У информационной войны, которая ведется, есть четко определенные цели, считает советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

— Пропаганда транслируется на две целевые аудитории, — пояснил он «Известиям». — Первая — внутренняя, и это мобилизующий фактор. Именно на возможность мобилизации и получения нового пушечного мяса направлено сохранение такого информационного и психологического давления. Одновременно это направлено на внешний мир для выманивания и выпрашивания дополнительной финансовой помощи и вооружения. Попросту для сбора донатов, который активно ведет Зеленский.

Работа выстроена очень технологично, продолжил Родин Мирошник. Крупные пиар-компании готовят фейк, запускают его на крупные телекомпании или иные информационные ресурсы, и тут же вечером на них массово реагируют лидеры государств или министры иностранных дел, тем самым придавая фейку значимость.

— Когда в ЛНР в феврале начался конфликт (Украина уже начала артподготовку по нашей территории, а российская спецоперация еще не началась), они начали с подготовки фейка — якобы обстрела школы в станице Луганская, — напомнил собеседник «Известий». — После того как этот населенный пункт был взят, было доказано, что не было никаких обстрелов. Но потом никто не отказался от своих обвинений. Предпочли забыть и не обращать на это внимания.

На создание таких фейков работают британские и американские пиар-фирмы, считает советник главы ЛНР.

— В своих же расследованиях они не скрывают, что более 150 фирм привлечены к этой работе, — подчеркнул он. — Идет откровенная информационная война. Буча — лишь один из подготовленных фейков, и они не собираются ни опровергать, ни реагировать на его разоблачение.

Высокоточными ударами

В этот же день Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны, высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Оттуда обеспечивали топливом группировки украинских войск на николаевском и донецком направлениях.

— В результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в ведомстве сообщили, что в воскресенье утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования были уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы. Оттуда поставляли топливо для группировки украинских войск на николаевском направлении.

Под огнем обвинений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, — рассказал Конашенков. — Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российские средства ПВО сбили в воздухе три беспилотника в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское, сообщили в Минобороны.

Всего, по данным военного ведомства, с начала военной операции были уничтожены 386 беспилотников, 224 зенитных комплекса, 1918 танков и других бронемашин, 209 установок РСЗО, 814 орудий полевой артиллерии и минометов.

По морским коридорам

Вооруженные силы России 3 апреля вновь открывали и гуманитарные коридоры для мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. С 31 марта по личной просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Владимиру Путину был открыт маршрут из Мариуполя в Бердянск, далее наземным транспортом в Крым или Запорожье, отметил генерал.

— К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, — заявил Михаил Мизинцев.

Из-за этого гуманитарная колонна в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста в течение двух суток не смогла добраться до Мариуполя, сообщил генерал.

— Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы, — заявил Михаил Мизинцев.

Под огнем обвинений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам генерала, 4 апреля российская сторона обеспечит гуманитарный коридор в Бердянск для иностранных судов, чтобы эвакуировать мариупольцев морем.

— Но успех указанной гуманитарной операции зависит только от украинской стороны, — отметил он. — По причине того что боевики националистических формирований фактически не подчиняются официальному Киеву, продолжают постоянные обстрелы заявленных гуманитарных коридоров, украинская сторона ни разу не выполнила своих обязательств по эвакуации граждан, ни одна гуманитарная колонна с западного направления так и не смогла зайти в Мариуполь.

С начала военной операции из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины в Россию эвакуировано 585 458 мирных жителей, из которых 117 405 — дети. Из Мариуполя в восточном направлении без участия украинской стороны удалось вывезти 123 686 мирных жителей, а за истекшие сутки — 1939, отметил генерал.

Он напомнил, что ежедневно российская сторона открывает морской гуманитарный коридор, позволяющий гражданским судам покинуть Украину. Сейчас в портах этой страны продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных кораблей, напомнил генерал.

Сорвать планы националистов

3 апреля в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Рота старшего лейтенанта Даниеля Егорова отвечала за оборону переправы, когда ее атаковали превосходящие силы националистов. Мотострелки отразили четыре атаки, уничтожив девять единиц бронетехники и до 40 боевиков. Старший лейтенант и его бойцы помогли удержать переправу, сорвав планы националистов.

Под огнем обвинений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Во время наступления самоходный артиллерийский полк под командованием подполковника Алексея Быстрика со снайперской точностью поразил три артиллерийские батареи националистов на позициях и две на марше. В следующем бою его самоходные артустановки 2С3 «Акация» уничтожили скопления военной техники, взводные и ротные опорные пункты боевиков — всего около 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов. Во многом благодаря точным ударам артиллеристов подполковника Быстрика российским войскам удалось занять стратегически важный рубеж.

В ходе поиска безопасного маршрута для военной колонны группа десантников, в которую входил старший сержант Михаил Персаев, обнаружила многочисленный отряд диверсантов. Не обнаруживая себя, они заняли выгодную позицию и атаковали националистов. Старший сержант уничтожил снайпера противника, а также двух боевиков. В бою Михаил получил пулевое ранение, но продолжил сражаться. Националисты не выдержали точного огня десантников и бежали с поля боя, российская колонна пришла в пункт назначения без потерь, рассказали в военном ведомстве.