Грозовые расклады: российские войска готовят наступление в Донбассе

Российские войска и подразделения народных республик Донбасса продвигаются вдоль флангов самой сильной группировки ВСУ. По мнению экспертов, сейчас идет подготовка к крупной наступательной операции. Украина пытается использовать остатки своих самолетов и беспилотников в районе Изюма, чтобы сдержать продвижение сил РФ, утверждают специалисты. 31 марта киевские власти пытались эвакуировать командиров вооруженного формирования «Азов»* из Мариуполя, где продолжают сопротивление остатки боевиков. Между тем в Минобороны России раскрыли новые подробности, связанные с деятельностью биолабораторий США на территории Украины.

Подготовка к наступлению

Подразделения Луганской Народной Республики продвигаются на окраинах Северодонецка вглубь обороны 57-й отдельной мотопехотной бригады. Этот населенный пункт — один из последних узлов обороны противника на территории ЛНР. Ранее официально сообщалась, что в ходе военной операции освобождено более 90% территории республики. Силы ЛНР зачистили от боевиков населенный пункт Житловка, продвинулись вперед на 5 км и ведут бой на окраине населенного пункта Кременная .

Группировка войск ДНР установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка , сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, сейчас она ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая.

В это же время подразделения Вооруженных сил России взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, всё указывает на то, что российское командование готовит серьезную наступательную операцию в Донбассе, и важным ее элементом станет недавно освобожденный город Изюм.

— Украинские военные пытаются всеми доступными силами помешать ВС РФ сосредоточить необходимые силы, — отметил эксперт. — В последние дни Украина пытается использовать остатки своих самолетов и беспилотников в районе Изюма. Понятно, что украинские формирования пытаются хоть как-то замедлить российское продвижение. В целом на восточном направлении у украинской стороны большие сложности. В войсках практически нет топлива, заканчиваются боеприпасы, а возможные подкрепления были разбиты в ходе боев под Киевом и Черниговом . Поэтому сейчас Киев пытается любым способом отсрочить российский удар, чтобы хоть как-то подготовиться к его отражению.

Грозовые расклады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Накануне представитель Минобороны РФ заявил, что идет перегруппировка войск на киевском и черниговском направлениях, которые выполнили свою задачу — «создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению народных республик Донбасса».

По данным российского военного ведомства, 31 марта оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины, в том числе: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники.

Средства ПВО ВКС России сбили в воздухе вертолет Ми-24 в 30 км западнее города Изюм Харьковской области, а также четыре беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

— Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава вооруженного формирования украинских националистов «Азов». Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики из трофейного американского комплекса Stinger один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Второй украинский Ми-8 от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 км от берега, — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего, по данным военного ведомства, с начала операции было уничтожено 124 самолета, 80 вертолетов, 345 беспилотников, 1826 танков и других бронемашин, 195 установок РСЗО, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.

Опыты Хантера Байдена

В тот же день Минобороны обнародовало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления по снижению угрозы министерства обороны США и его подрядчиками по биолабораториям на Украине. Эти письма помогли установить новые факты причастности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Байден-младший, к финансированию биолабораторий и программ на территории Украины , сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, Хантер Байден сыграл важную роль в привлечении инвесторов для проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив финансирование проектов для компаний Black and Veatch и Metabiota, которые давно занимаются биологическими исследованиями по заказу и в интересах Пентагона.

Одной из ключевых фигур биопроекта на Украине Игорь Кириллов назвал Роберта Поупа — сотрудника Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) и директора программы совместного снижения угрозы. Целью этой программы, по словам генерала, было втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность.

По словам Кириллова, Поуп также был автором идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов.

— Напомню, чем закончилась такая деятельность: в соответствии с имеющейся информацией, все патогенные биоматериалы из хранилища в начале февраля 2022 года были вывезены военно-транспортным самолетом в США через Одессу , — сообщил Игорь Кириллов.

Компания Metabiota на территории Украины была представлена Мэри Гуттиери — вице-президентом компании и доверенным лицом Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки, отметил Игорь Кириллов.

По его словам, подбором исполнителей и координацией военно-биологических проектов на Украине занималась Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA в этой стране. Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP-6, UP-8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-крымскую лихорадку, лептоспироз.

Тесно связанный с компанией Metabiota Дэвид Мустра курировал вопросы биомониторинга и передачи информации. Интересно, что ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе, отметил генерал.

Грозовые расклады Фото: Global Look Press/CTK/Josef Vostarek

Лэнс Липпенкотт — глава украинского подразделения Black and Veatch — был основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины, отметил генерал.

Также Игорь Кириллов заявил, что Киев разрабатывал технические средства доставки биологического оружия.

— Фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации , — сказал он.

Игорь Кириллов обратил внимание на запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Украинская сторона в этом документе интересовалась возможностью оснастить дрон устройством и емкостью для распыления аэрозолей.

На Украине образовалась «серая» зона, где США могут делать практически всё, считает военный эксперт в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— Американцы проводили на ее территории исследования, которые законодательно запрещены в самих США, — напомнил он «Известиям». — Они понимают, что киевские власти позволят им сделать всё, что им нужно, и даже больше, чем требуется. К сожалению, украинские власти последних лет демонстрируют катастрофический уровень компетенции: они не понимают, что есть национальные интересы или ответственность за те или иные действия. Та же разработка средств доставки биологического оружия на базе Bayraktar — это прямое нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

По мнению эксперта, России сейчас важно провести расследование деятельности биолабораторий на территории Украины.

— Сейчас важно создать международный прецедент, — отметил он. — Если мы доведем дело до конца и докажем, что велись работы над биологическим оружием, мы получим шанс прекратить опасные эксперименты в дальнейшем . Оставить и забыть эту историю нельзя, иначе она повторится на территории другой страны со слабым режимом. У России неплохие шансы. В мире перестают говорить о российской пропаганде, когда речь заходит о биолабораториях. Кроме того, у нас есть возможность добыть нужные документы и даже материальные свидетельства опасных экспериментов.

Гуманитарные коридоры под обстрелом

Вооруженные силы России 31 марта открыли дополнительный гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске. Однако эвакуация мариупольцев по этому маршруту была сорвана националистами , сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В течение дня они неоднократно обстреливали дорогу из минометов и крупнокалиберных пулеметов. По этой же причине не смогла проехать в Мариуполь гуманитарная колонна из Бердянска, уточнил генерал.

— Отмечаем пассивность и безразличие представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста, которые были заранее уведомлены о готовящейся гуманитарной операции в городе Мариуполе, но никакого участия в ней не приняли и, самое главное, никакого влияния на киевские власти по обеспечению ими режима тишины не оказали, — заявил Мизинцев.

Он добавил, что из Мариуполя удалось спасти уже почти 115 тыс. мирных жителей, в том числе более 3 тыс. за прошедшие сутки.

Грозовые расклады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Даже без участия киевских властей российская сторона за сутки эвакуировала в РФ более 18 тыс. человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего же с начала спецоперации — более 527 тыс. человек, заявил генерал.

Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона продолжает блокировать в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного более 60 иностранных судов . Созданная киевскими властями высокая минная опасность не позволяет судам безопасно выйти в море. Украинские власти пытаются обвинить в минировании части Черного моря Россию.

— Данное заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью, — заявил он. — Обнаруженные морские якорные мины российскими компетентными специалистами идентифицированы как изделие 730, состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины. В Военно-морском флоте России мины подобного типа на вооружении отсутствуют (утилизированы еще до 2016 года).

Борьба с дронами и диверсантами

31 марта в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Проводя инженерную разведку, командир понтонной роты капитан Руслан Ахмедов обнаружил диверсионную группу националистов, минирующих дорогу, по которой должна была пройти российская техника. Не дожидаясь основных сил, разведчики открыли огонь по националистам. Диверсанты, не ожидавшие атаки, бросили тяжелое вооружение, взрывчатку и бежали. Дорога была вовремя разминирована, что обеспечило быстрое продвижение российских войск.

Разведке стало известно, что националисты готовят атаку, перед которой должен последовать сильный артиллерийский удар. Гаубично-артиллерийскому дивизиону подполковника Анатолия Лукина поручили сорвать наступление. Артиллеристы, нанеся сокрушительный артиллерийский удар, уничтожили два миномета, одну РСЗО «Град», а также более 20 националистов. Боевики, лишившись артиллерийской поддержки, отступили.

Сержант Юнус Умархаджиев обнаружил ночью колонну националистов и сумел ее окружить. Точным огнем в течение считанных минут были уничтожены шесть машин и 11 боевиков. Понимая, что им не выбраться из окружения, оставшиеся в живых сдались в плен.

Грозовые расклады Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Зенитная ракетная батарея старшего лейтенанта Сергея Моргунова прикрывала с воздуха один из российских штабов, который был неожиданно атакован. С воздуха боевиков поддержали вертолеты и беспилотники. Находясь под плотным артиллерийским обстрелом, регулярно меняя позиции, зенитчики Сергея уничтожили два вертолета, один БПЛА — корректировщик огня и один БПЛА — постановщик помех.

— Всего же за время проведения специальной военной операции благодаря грамотным действиям Сергея Моргунова уничтожено восемь воздушных целей, в том числе два вертолета, два БПЛА, один БПЛА — постановщик помех и три БПЛА-корректировщика, — уточнили в Минобороны РФ.

Продолжаются награждения отличившихся солдат и офицеров. 31 марта начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин в филиале №2 Третьего центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил раненым военнослужащим девять медалей «За отвагу» и один орден Мужества.

* — организация запрещена в РФ.