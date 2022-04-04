Военный эксперт назвал кадры из Бучи бездарной постановкой Киева

Военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с «Известиями» 4 апреля назвал бездарной постановкой Киева кадры с телами погибших людей, снятые в украинском городе Буче.

«Аккуратно разложенные якобы трупы по всей дороге на равном расстоянии друг от друга. Специально срежиссировано. Это бездарная постановка людей, которые пытаются показать «зверства российской армии», — считает Литовкин.

Эксперт заявил, что Украина заготовила большое количество фейков на случай конфликта с Россией.

«Эти фейки обрушились на Россию с первых дней спецоперации, как кассетные бомбы. Сейчас опять новый приступ фейкометов. Они выдают свои действия за действия российской армии», — сказал Литовкин.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На кадрах, показанных на одном из украинских телеканалов, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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