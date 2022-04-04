В Кремле прокомментировали украинскую провокацию в Буче

Всем фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя, в Министерстве обороны Российской Федерации уже предоставили опровержения, заявил в понедельник, 4 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из Министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков», — указал Песков, обратив внимание на то, что календарная последовательность всех событий говорит как раз не в пользу выдвигаемых украинской стороной тезисов.

Пресс-секретарь президента указал, что Россия делает все от нее зависящее, чтобы было проведено международное расследование. Тема слишком серьезная, а значит, она требует вмешательства иностранных экспертов и вынесения на Совет Безопасности ООН.

Ранее в этот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

«По имеющимся сведениям, в целях дискредитации российских военнослужащих министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Тогда же посол РФ в Штатах Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, в США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск.

Украинская сторона начала распространять сообщения якобы о большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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