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Посол РФ заявил об умалчивании в США обстрела Бучи со стороны ВСУ

Посол РФ Антонов заявил об умалчивании в США об обстреле Бучи со стороны ВСУ после отвода российских войск
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Мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ, в США замалчивают артиллерийский обстрел города ВСУ после отвода российских войск. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли города Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения», — сказал Антонов американскому изданию Newsweek.

Он назвал очевидным, что «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Антонов отметил, что все эти «лживые обвинения» уже опровергнуты Минобороны России.

«Хотел бы со всей ответственностью подчеркнуть, что за время нахождения указанного населенного пункта под контролем Вооруженных сил Российской Федерации ни один местный житель не пострадал от насильственных действий», — сказал посол РФ в США.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями.

Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

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