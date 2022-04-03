Военный эксперт Литовкин назвал события в Буче халтурной провокацией

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, — это очень плохая и халтурная провокация Украины.

«Качество очень плохое у этого видео, но заметно, что боевая машина пехоты (БМП), которая идет впереди с мотострелками на броне, идет якобы в колонне на марше, и за ней идет легковая машина. Но это при боевых действиях невозможно, легковушку оттуда либо выпихнут, либо расстреляют», — подчеркнул Литовкин.

Он отметил, что все здания с разных сторон дороги целые, а посреди дороги лежат якобы трупы. По его словам, такого в ходе боевых действий не бывает.

Литовкин заявил, что утверждать, что «Россия оставила после себя трупы — просто смешно».

Ранее в воскресенье такую же позицию высказал телеканалу «Известия» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче, являются «подделкой самого низкого пошиба».

Колясников уточнил, что российские военные покинули Бучу еще несколько дней назад, после этого туда зашли украинские войска. При этом подобную провокацию, по словам эксперта, можно сделать «за несколько часов».

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с погибшими телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Как сообщили в Минобороны России, опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в городе Буча являются провокацией. В ведомстве уточнили, что местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Белоруссию, при этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового.

Российские войска покинули город еще 30 марта, информацию подтвердил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

После этого Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче на понедельник, 4 апреля.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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