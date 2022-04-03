Россия запросила на 4 апреля заседание СБ ООН из-за провокации в Буче

Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с провокацией украинских радикалов в Буче. Об этом заявил 3 апреля зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля», — написал дипломат в Telegram-канале.

По его словам, Россия «выведет завравшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

Ранее в воскресенье генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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