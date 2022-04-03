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Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-03 07:52:01">
2022-04-03 07:52:01
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Специальная военная операция ВС РФ по защите Донбасса продолжается. Бойцы из Чечни приступили к штурму завода в Мариуполе, Украина оценила затраты за месяц боевых действия в 10 млрд долларов, СК возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военными нефтебазы в Белгороде. Подробнее о том, как идет спецоперация, и что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции "Известий".

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:27
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева в Донбассе, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Сегодня, 09:24
Мединский сообщил, что работа по тексту договора между Киевом и Москвой возобновится 4 апреля.
Сегодня, 09:11
США больше всего угрожают не Россия и Китай, а действующее правительство. Об этом заявил бывший лидер государства Дональд Трамп во время своего митинга Save America в штате Мичиган. «У нас есть президент, который понятия не имеет, что происходит, он понятия не имеет, что он делает или что он говорит. <…> Президентские выборы были сфальсифицированы и украдены, из-за этого страна разрушается», — передает слова политика агентство Bloomberg.
Сегодня, 08:58
Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. "Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь 24".
Сегодня, 08:49
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Позже в представительстве отметили, что выпущено уже 18 снарядов.
Сегодня, 08:29
ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в Донбассе в международные организации.
Сегодня, 08:21
В Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Мы с коллегами завершили работу и в понедельник внесем поправки в УК за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Госдумой", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Сегодня, 08:08
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости поставки Украине противокорабельных ракет, чтобы она могла обеспечить защиту побережья от обстрелов с моря. По данным источников газеты The Times, Украина обратилась к Британии с просьбой о поставках летального оружия для использования на черноморском побережье.
Сегодня, 08:07
В ФРГ допустили, что газовое эмбарго поставит крест на процветании страны. Об этом заявил вице-канцлер Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.
Сегодня, 08:05
Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что проект договора с Украиной пока не готов для вынесения на встречу в верхах. При этом он посчитал, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины.
Сегодня, 08:04
Минобороны РФ запланировало эвакуацию иностранцев из Мариуполя по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Сегодня, 08:02
В Минобороны РФ заявили, что украинские морские мины могут угрожать всем причерноморским странам. "Предупреждаем международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин", - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. По данным Минобороны, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными из-за мин и угрозы обстрела более 60 иностранных судов.
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