Корреспондент «Известий» показал район боевых действий у порта в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в воскресенье, 3 апреля, показал позиции войск Донецкой Народной Республики (ДНР), которые сражаются за Мариупольский морской порт, удерживаемый националистами «Азова».

На кадрах показан передовой район столкновения, над домами поднимается дым. Также можно увидеть, что ряд зданий в районе боев охвачены огнем. Сражение происходит в нескольких км от морского порта Мариуполя. Территория вокруг него изрыта траншеями.

Представитель народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин 1 апреля сообщал, что в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте.

В тот же день «Известия» показали видео момента взрыва на заводе имени Ильича. Тогда украинские националисты из радикальной группировки «Азов» превратили здание в укрепрайон.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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