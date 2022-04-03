Минобороны России назвало провокацией обвинения солдат РФ в преступлениях в Буче

Все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о «преступлениях» российских военных в городе Буча являются провокацией. Такое заявление сделало в воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны РФ.

«За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. ‹...› Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил и, тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Там также отметили, что российские военнослужащие доставили мирным жителям в населенные пункты Киевской области порядка 452 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, российские войска не блокировали выезды из города Буча.

В ведомстве подчеркнули, что местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Белоруссию. Также отмечается, что южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

«Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции», — сообщили в Минобороны РФ.

О том, что российские войска покинули город, подтвердил и мэр Бучи Анатолий Федорук.

«Поэтому неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь», — заключили в ведомстве.

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