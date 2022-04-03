Прямой эфир
Спорт
Футбольный клуб «Динамо» выиграл у «Краснодара» в матче чемпионата РФ
Мир
Столтенберг заявил о десятках тысяч прошедших подготовку НАТО украинских военных
Мир
Генсек НАТО заявил о возможности быстро принять Финляндию и Швецию в альянс
Мир
В США заявили о работе над новыми санкциями против России
Мир
В Чехии заявили о запасах газа максимум на 34 дня
Мир
В Великобритании зафиксировали крупнейший за 70 лет спад уровня жизни
Мир
В Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями
Мир
В Германии анонсировали ужесточение санкций против России
Мир
Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР
Политика
В СФ назвали провокацией готовность Польши разместить в стране ядерное оружие США
Общество
Синоптик спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе
Сюжет:

Минобороны России назвало провокацией обвинения солдат РФ в преступлениях в Буче

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о «преступлениях» российских военных в городе Буча являются провокацией. Такое заявление сделало в воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны РФ.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

«За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. ‹...› Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил и, тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Там также отметили, что российские военнослужащие доставили мирным жителям в населенные пункты Киевской области порядка 452 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, российские войска не блокировали выезды из города Буча.

В ведомстве подчеркнули, что местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Белоруссию. Также отмечается, что южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

«Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции», — сообщили в Минобороны РФ.

О том, что российские войска покинули город, подтвердил и мэр Бучи Анатолий Федорук.

«Поэтому неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь», — заключили в ведомстве.

Новость дополняется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022