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Генсек ООН призвал к независимому расследованию ситуации в Буче

Генсек ООН Гутерриш призвал к независимому расследованию ситуации в Буче
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 3 апреля заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

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«Я глубоко поражен картинами мирных граждан, убитых в Буче на Украине. Необходимо независимое расследование, которое приведет к установлению ответственности», — приводит пресс-служба ООН слова генсека.

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с погибшими телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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