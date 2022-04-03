Блогер назвал кадры из Бучи подделкой «самого низкого пошиба»

Опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях военных Вооруженных сил России в украинском городе Буча являются подделкой самого низкого пошиба. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил блогер Сергей Колясников телеканалу «Известия».

«Понятно, что это подделки. Понятно, что это подделки самого низкого пошиба. Понятно, что демократический мир не заметит этих недочетов, нюансов и так далее», — отметил он.

Украинские националисты, добавил блогер, с легкостью пойдут на убийство для создания фейковых новостей.

«Националисты без всякого зазрения совести убьют — им по барабану кого. А то, что сейчас раскачивается, — это безумная истерия. Безумная истерия при поддержке всех мировых СМИ», — сказал он.

Колясников уточнил, что российские военные покинули Бучу еще несколько дней назад, после этого туда зашли украинские войска. При этом подобную провокацию, по словам эксперта, можно сделать «за несколько часов».

Также он отметил, что Запад тем временем предпочитает не видеть ежедневные обстрелы украинскими силовиками территории Донбасса.

«То, что сейчас пытается провернуть украинская хунта при поддержке США и ЕС, это по сути, с моей точки зрения, холокост 40-х прошлого века, но только в отношении русских. Это чудовищная ненависть, у нас чуть ли не отнимают право на жизнь. Сейчас идет крупнейшее, полномасштабное, совершенное расчеловечивание русских», — заявил Колясников.

Кроме того, блогер подчеркнул, что западные СМИ вырезали из интервью президента Украины Владимира Зеленского фрагмент, где он подтверждает наличие «Азова» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) в рядах ВСУ, поскольку этот момент для Запада невыгоден.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

Как сообщили в Минобороны России, опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в городе Буча являются провокацией. В ведомстве уточнили, что местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Белоруссию, при этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Российские войска покинули город еще 30 марта, информацию подтвердил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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