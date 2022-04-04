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Полиция Украины заявила о «зачистке» в Буче за день до видео с телами

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Украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Видео проведения соответствующей операции нацполиция Украины опубликовала еще 2 апреля в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Спецназовцы нацполиции начали зачистку города Буча», — прокомментировали ролик в полиции.

Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

Зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на понедельник, 4 апреля.

Позже в воскресенье политолог Алексей Зудин выразил мнение, что события в Буче являются очередным шагом в пропагандистской войне, которую ведет Украина и стоящий за ней коллективный Запад против России.

Военный эксперт Виктор Литовкин также отметил, что в ходе боевых действий не бывает, чтобы все здания с разных сторон дороги оставались целыми, при этом посреди дороги якобы лежали трупы. В связи с этим эксперт заявил, что видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, — это очень плохая и халтурная провокация Украины.

В тот же день «подделкой самого низкого пошиба» опубликованные в Сети фото и видео назвал в беседе с телеканалом «Известия» блогер Сергей Колясников.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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