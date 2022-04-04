Политолог назвал события в Буче шагом пропаганды Запада против России

События в Буче являются очередным шагом в пропагандистской войне, которую ведет Украина и стоящий за ней коллективный Запад против России. Соответствующее заявление в воскресенье, 3 апреля, сделал политолог Алексей Зудин.

«События в Буче — это всего лишь еще один шаг в пропагандистской войне против России. Нового там ничего нет, только название да фактура», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Эксперт подчеркнул, что фейковые новости с обвинениями России в чудовищных преступлениях создаются с самого начала спецоперации Москвы по защите Донбасса.

Ранее в этот день военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что видео, на которых запечатлены якобы имевшие место преступления ВС РФ в украинском городе Буча, — это очень плохая и халтурная провокация Украины. Он подчеркнул, что в ходе боевых действий не бывает, чтобы все здания с разных сторон дороги оставались целыми, при этом посреди дороги якобы лежали трупы.

Такую же позицию высказал телеканалу «Известия» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются «подделкой самого низкого пошиба».

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в Буче.

Как сообщили в Минобороны России, опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в городе Буча являются провокацией. В ведомстве уточнили, что местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Белоруссию, при этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Российские войска покинули город еще 30 марта, информацию подтвердил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Также Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с провокацией украинских радикалов в Буче на понедельник, 4 апреля.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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