СК расследует провокацию со стороны Украины в Буче

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение сотрудникам проанализировать и дать процессуальную оценку провокации со стороны Украины в городе Буча. Об этом 4 апреля сообщили в ведомстве.

«По имеющимся сведениям, в целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Как напомнили в СК, по данным Министерства обороны России, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в Бучу не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц, дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Ранее в этот день американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас отметил, что информации, исходящей из Киева, доверять нельзя. Как он напомнил, Украине выгоднее продолжить пропагандистские действия.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, в США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск.

Украинская сторона начала распространять сообщения якобы о большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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