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Американский политолог назвал события в Буче «украинской пропагандой»

Американский политолог Джатрас заявил, что верить информации Киева о «зверствах» военных РФ в Буче на слово нельзя
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Верить на слово Киеву о событиях в Буче нельзя. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил «Известиям» американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас.

«Любой информации, исходящей из Киева, доверять нельзя. Достаточно только вспомнить, что мы слышали в начале спецоперации по поводу «Призрака Киева» или Змеиного острова. Фейки — это часть информационной войны», — сказал Джатрас, комментируя опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях военных Вооруженных сил России в украинском городе Буча.

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Он отметил, что любое появление в новостях упоминаний о «зверствах» со стороны Москвы не должно восприниматься всерьез без официального расследования. Однако Украине, по его словам, выгоднее продолжить пропагандистские действия.

Также, добавляет политолог, обычные граждане США не в курсе таких деталей, как, например, принадлежность белых нарукавных повязок. Более того, американские СМИ не публикуют такие факты и не подчеркивают их значимости.

«На сегодняшний день наше общество делится на два лагеря в вопросе доверия местным источникам информации. Половина людей верит всему, что бы ни транслировали здесь в новостях, будь то причастность к коронавирусу и вакцинации или выборам. Но есть и другая половина, которая со временем пришла к выводу, что абсолютно всё, что они слышат, — ложь», — заключил Джатрас.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. До этого сообщалось, что украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

На Украине продолжается спецоперация РФ. Ключевая цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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