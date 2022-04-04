Макрон заявил о поддержке новых санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против России из-за событий в украинском населенном пункте Буча. Об этом он заявил 4 апреля в эфире в интервью France Inter, передает Reuters.

«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», — сказал Макрон.

По его словам, обсуждение новых санкций против РФ на европейском уровне должно пройти в ближайшие дни. Они будут направлены против российских энергоресурсов, в частности угля и нефтепродуктов.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. До этого сообщалось, что украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода.

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие доставили мирным жителям порядка 452 т гуманитарной помощи. Кроме того, российские войска не блокировали выезды из города Буча. При этом южные окраины города круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о готовности Германии совместно с союзниками ввести новые санкции против России. Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместное рассмотрение новых санкций уже 4 апреля. Также Германия подтвердила готовность продолжать поставки оружия Украине. Так, 30 марта сообщалось о возможных поставках Германии дополнительного вооружения Украине на сумму €300 млн.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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