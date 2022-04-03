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Шольц заявил о планах Запада вскоре ввести новые санкции против России

Шольц заявил, что Запад в ближайшие дни введет «ощутимые» санкции против России
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Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России, заявил 3 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент [России Владимир] Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия», — сказал он журналистам в Берлине.

Также Шольц подчеркнул готовность ФРГ продолжать поставки оружия Украине.

«И мы продолжим предоставлять Украине оружие с тем, чтобы она могла защититься», — приводит его слова портал Tagesspiegel.

Ранее в этот день ужесточение санкций Германии против России анонсировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Также она заявила о планах по усилению поддержки Украины в вопросах обороны. Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместно с партнерами начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

Также 3 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что у Запада есть «лишний ген», который не позволяет избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Так, по его по оценке, именно на Россию приходится самая большая в истории санкционная нагрузка. Кроме того, западные страны вышли за пределы разумного, когда ввели санкции против президента РФ Владимира Путина.

2 апреля стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что санкции не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции Запада не действуют. По его мнению, это подтверждает укрепление рубля: его курс возвращается к значению, которое фиксировалось до начала спецоперации по защите Донбасса.

30 марта сообщалось о возможных поставках Германии дополнительного вооружения Украине на сумму €300 млн, решение будет принимать специальный комитет при минобороны ФРГ.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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