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Польша признала неэффективность антироссийских санкций

Премьер Польши Моравецкий: санкции против России не работают
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Санкции Запада, введенные против России, не действуют. Это подтверждает укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 апреля.

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Он обратил внимание на то, что курс рубля возвращается к значению, которое фиксировалось до начала спецоперации по защите Донбасса.

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры (западных стран. — Ред.) желали», — написал политик в своем Twitter.

По его словам, Европа должна ввести против России «больше реальных санкций». Вместе с тем европейские страны нуждаются в реальных деньгах, новых средствах для «создания перспектив для граждан», считает Моравецкий.

В качестве нового финансового источника он призвал использовать замороженные российские активы.

«Мы должны оставаться едиными в наших решительных действиях против России, мы должны конфисковать их имущество. И это источник новых денег. Я указываю на этот источник уже несколько недель», — подчеркнул премьер.

Он уточнил, что подразумевает именно конфискацию средств, а не заморозку.

Ранее в этот день преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что санкции США против России уничтожают роль доллара, он постепенно будет терять свою ценность. При этом, как убежден эксперт, рубль будет укрепляться к доллару, так как имеет «реальную ценность».

2 апреля начальник управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров отметил, что хотя бы частичный переход на систему расчетов за поставки российского газа в рублях, а также благоприятно развивающаяся для РФ спецоперация по защите Донбасса могут вызвать продолжение укрепления рубля в апреле.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат выразила мнение, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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