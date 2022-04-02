Аналитик назвал влияющие на курс рубля в апреле факторы

Хотя бы частичный переход на систему расчетов за поставки российского газа в рублях, а также благоприятно развивающаяся для РФ спецоперация по защите Донбасса могут вызвать продолжение укрепления рубля в апреле. Соответствующее мнение высказал в субботу, 2 апреля, начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР» Капитал Дмитрий Александров.

Он отметил, что неопределенность в вопросах оплаты российского газа и хода спецоперации в настоящее время высока, поэтому «делать какие-то ставки было бы очень рискованно».

«Но если вывести за скобки неопределенные внешние факторы, такие, как возможные новые санкции или даже прямое военное столкновение с одной из стран НАТО или альянсом в целом, ситуация сейчас благоприятствует тому, чтобы рубль постепенно снижал свою недооцененность», — приводит слова Александрова агентство «Прайм».

Кроме того, по словам аналитика, укреплению рубля также будут способствовать способствовать запрет на короткие продажи на Мосбирже, требование продажи 80% выручки экспортерами, заморозка покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами.

Данные Московской биржи 1 апреля показали, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. На 10:00 по Москве на валютных торгах на бирже доллар снизился на 3,45%, до 80,33 рубля. Также по данным 10:10 по Москве курс евро на торгах упал на 0,5%, до 92,03 рубля.

Исторический максимум падения курса российской валюты был отмечен 10 марта — 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро.

Ранее в этот же день аналитик брокерской компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что существующие в России ограничения на покупку и вывоз валюты и на операции с ней, а также резкое падение российского импорта могут привести к стоимости доллара до 30–50 рублей.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Меры регулятора в отношении финансового сектора были введены на фоне санкций Запада, ужесточенных из-за операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах и эвакуации мирных жителей в РФ. В этой связи 21 февраля российский президент Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в республиках, подписал указы о признании их независимости, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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