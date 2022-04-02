Эксперт заявил о постепенном ослаблении влияния доллара в мире из-за санкций

Доллар постепенно будет терять свою ценность, считает преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик. Свое мнение он выразил в субботу, 2 апреля, в беседе с RT.

«В течение многих лет США вводили санкции против целого ряда стран. Для продолжения торговли им приходилось использовать другие подходы, вести расчеты в других валютах. Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — отметил он.

По мнению эксперта, рубль будет укрепляться к доллару, так как имеет «реальную ценность».

«Так что, в отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, всё меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», — заключил Ковалик.

Ранее в этот день начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР» Капитал Дмитрий Александров заявил, что хотя бы частичный переход на систему расчетов за поставки российского газа в рублях, а также благоприятно развивающаяся для РФ спецоперация по защите Донбасса могут вызвать продолжение укрепления рубля в апреле.

Кроме того, по словам аналитика, укреплению рубля также будут способствовать запрет на короткие продажи на Мосбирже, требование продажи 80% выручки экспортерами, заморозка покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что введенные против России санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Ужесточение санкций стран Запада последовало после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за участившихся обстрелов. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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