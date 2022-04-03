Песков заявил о самой большой в истории санкционной нагрузке на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 3 апреля, заявил, что на Западе происходит безумство санкционных увлечений.

По его словам, именно на Россию приходится самая большая в истории санкционная нагрузка.

Как убежден представитель Кремля, в мире начинается «эрозия доверия к доллару и евро». Так он прокомментировал заморозку валютных резервов России.



«Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».



Он подчеркнул, что западные страны вышли за пределы разумного, когда ввели санкции против президента России Владимира Путина.

«Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», — добавил пресс-секретарь.

Также он уточнил, что решение об оплате газа в рублях было приятно, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада.

Накануне Песков указал на значительно пошатнувшийся престиж доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада. По его словам, таким положением дел недовольны США, поскольку начинает размываться Бреттон-Вудская система расчетов, позволявшая Вашингтону быть на вершине экономической пирамиды мира на протяжении многих десятилетий.

Также 2 апреля посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что санкции стран Запада не поставят Москву и Минск на колени. Он отметил, что на фоне санкций между странами развивается промышленная кооперация, расширяется экономическое взаимодействие, государства становятся «только крепче».

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу признал, что введенные против России санкции Запада не действуют. По его мнению, это подтверждает укрепление рубля: его курс возвращается к значению, которое фиксировалось до начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее Евросоюз, США, Британия и Канада включили в санкционные списки Владимира Путина и других представителей высшего руководства России. Рестрикции подразумевают заморозку счетов. Кроме того, 28 апреля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции в Донбассе. Москва уточняла, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения защиты российского государства и народа.