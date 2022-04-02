Песков заявил о пошатнувшемся престиже доллара из-за санкций против РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о значительно пошатнувшемся престиже доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 2 апреля, в эфире телеканала «Беларусь 24».

«Действительно, на фоне этих бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. В основном доллара — как основной резервной валюты», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, в настоящее время больше стран в системе взаиморасчетов отдают предпочтение своим национальным валютам. Несмотря на то что этот процесс находится на начальной стадии, заявил Песков, остановить его уже нельзя.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты недовольны происходящим, поскольку «фактически сейчас начинает размываться Бреттон-Вудская система, та система, которая позволяла Америке быть на вершине экономической пирамиды мира на протяжении многих десятилетий».

В будущем расчеты с Китаем, например, будут производиться в юанях, с Россией — в рублях, существует «много вариантов, и это всё прообраз будущей экономической системы, которая сейчас формируется и свидетелями чего мы с вами являемся», добавил представитель Кремля.

Ранее в этот день преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик высказал мнение, что рубль будет укрепляться к доллару, так как имеет «реальную ценность». По его словам люди сейчас всё меньше верят в американский доллар, «поскольку у США серьезные долги».

1 апреля заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими заявил, что страна готова проводить торговые операции с РФ в национальных валютах двух стран, при этом договоренности на этот счет уже есть.

Тогда же ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру США используют не вооруженные силы, а финансовую систему, в центре которой располагается доллар.

Ранее в этот день заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что правительство ФРГ в настоящее время изучает указ президента России Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью The Financial Times заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70 до 60%. Гопинат отметила, что видит риск возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран.

Ужесточение санкций стран Запада последовало после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за участившихся обстрелов. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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