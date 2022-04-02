Прямой эфир
Мир
Зеленский обсудил с Джонсоном усиление «санкционного давления» на РФ
Мир
Более 500 украинских военных перешли на сторону ДНР
Мир
СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Греции в Одессу 3 апреля
Мир
Песков назвал одной из задач спецоперации восстановление границ ЛНР и ДНР
Мир
Британский дипломат сообщил о невозможности заменить российский газ
Мир
Россия открыла гумкоридор из Мариуполя в Бердянск для иностранцев
Мир
Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины
Мир
Сторонники Трампа в конгрессе США выступили против помощи Украине
Мир
В МО сообщили об эвакуации с Украины более 14 тыс. человек в Россию
Культура
В Москве объединят театр МОСТ и Театр имени Моссовета
Мир
Суд вынесет постановление по экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
Сюжет:

Песков заявил о пошатнувшемся престиже доллара из-за санкций против РФ

Представитель Кремля Песков: престиж доллара и евро изрядно пошатнулся из-за «санкционных игр» Запада
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о значительно пошатнувшемся престиже доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 2 апреля, в эфире телеканала «Беларусь 24».

«Действительно, на фоне этих бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. В основном доллара — как основной резервной валюты», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Валютный отсчет: в странах СНГ резко вырос спрос на наличные доллары
Как россияне пытаются обойти запрет на покупку и снятие иностранных денег

По его словам, в настоящее время больше стран в системе взаиморасчетов отдают предпочтение своим национальным валютам. Несмотря на то что этот процесс находится на начальной стадии, заявил Песков, остановить его уже нельзя.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты недовольны происходящим, поскольку «фактически сейчас начинает размываться Бреттон-Вудская система, та система, которая позволяла Америке быть на вершине экономической пирамиды мира на протяжении многих десятилетий».

В будущем расчеты с Китаем, например, будут производиться в юанях, с Россией — в рублях, существует «много вариантов, и это всё прообраз будущей экономической системы, которая сейчас формируется и свидетелями чего мы с вами являемся», добавил представитель Кремля.

Ранее в этот день преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик высказал мнение, что рубль будет укрепляться к доллару, так как имеет «реальную ценность». По его словам люди сейчас всё меньше верят в американский доллар, «поскольку у США серьезные долги».

1 апреля заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими заявил, что страна готова проводить торговые операции с РФ в национальных валютах двух стран, при этом договоренности на этот счет уже есть.

Тогда же ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру США используют не вооруженные силы, а финансовую систему, в центре которой располагается доллар.

Ранее в этот день заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что правительство ФРГ в настоящее время изучает указ президента России Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью The Financial Times заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара. По данным фонда, за последние два десятилетия доля доллара в международных резервах снизилась с 70 до 60%. Гопинат отметила, что видит риск возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран.

Ужесточение санкций стран Запада последовало после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за участившихся обстрелов. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022