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Грызлов заявил, что санкции Запада не поставят Москву и Минск на колени

Посол России в Белоруссии Грызлов заявил, что санкции Запада не поставят Москву и Минск на колени
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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов 2 апреля заявил, что санкции стран Запада не поставят Москву и Минск на колени.

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«Что касается санкций так называемого коллективного Запада, который считает, что такое давление поставит наши страны на колени, то это в принципе невозможно», — цитирует Грызлова общественно-политическая газета «Советская Белоруссия».

Посол России также отметил, что «наши народы еще теснее будут погружаться в интеграцию». По его словам, между странами развивается промышленная кооперация, расширяется экономическое взаимодействие, государства становятся «только крепче».

«У нас общие подходы, в культуре и образовании. Программы интеграции, которые успешно реализуются, безусловно, приведут к тому, что качество и уровень жизни наших граждан повысятся. Срок окончания этих документов — 2023 год. Еще полтора-два года, и мы увидим великолепный результат от выполнения программ», — добавил Грызлов.

В прошлом году был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин отметил, что полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперед в вопросах создания единого миграционного и визового пространства. Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере

Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по дорожным картам Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2–3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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