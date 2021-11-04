Путин и Лукашенко приняли концепцию миграционной политики РФ и Белоруссии

Концепция миграционной политики России и Белоруссии принята на Высшем госсовете Союзного государства 4 ноября.

«Безусловно, полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперед в вопросах создания единого миграционного и визового пространства. Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере», — сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания в режиме видеоконференции.

Именно на это направлена концепция миграционной политики Союзного государства, отметил он. Путин констатировал, что в этой сфере была проведена большая работа.

Кроме того, главы государств утвердили решения по обновленной военной доктрине.

Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.