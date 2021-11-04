Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Севастополь. Он принимает участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства.

В ходе визита президент также примет участие в заседании Высшего государственного Совета Союзного государства. В его рамках будут рассмотрены и утверждены интеграционные процессы РФ и Белоруссии.

На переговорах, прошедших 9 сентября в Москве, Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. В документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. В рамках интеграции увеличат количество совместных предприятий.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.

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