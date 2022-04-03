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Кремль назвал причину перевода оплаты за российский газ в рубли

Песков: решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций
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Решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что решение об оплате газа в рублях было принято «не чтобы щелкнуть кому-то по носу», а чтобы обезопасить российскую торговлю, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро за газ.

31 марта российский президент Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Ранее, 30 марта, член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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