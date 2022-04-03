В Германии анонсировали ужесточение санкций против России

Власти Германии ужесточат санкции против России и усилят поддержку Украины в вопросах обороны. Об этом 3 апреля написала глава МИД ФРГ Анналена Бербок на своей странице в Twitter.

Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместно с партнерами начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

«Вместе с нашими партнерами мы с завтрашнего дня будем обсуждать вопрос, как можно еще больше ужесточить санкции против [президента России Владимира] Путина», — сообщил он в своем Twitter.

Днем ранее министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании Германии. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами. Министр также подчеркнул, что бойкот российского газа мог бы повлечь за собой раскол в немецком бизнесе и обществе.

Также 2 апреля стало известно, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что санкции не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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