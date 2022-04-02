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В ФРГ предрекли раскол в обществе при эмбарго на импорт газа из России

Вице-канцлер ФРГ Хабек: эмбарго на импорт газа из России могло бы привести к расколу в обществе
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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объяснил 2 апреля в интервью газете Rheinische Post, почему отказ от бойкота российского газа был верным решением. По его словам, это могло бы повлечь за собой раскол в немецком бизнесе и обществе.

Принять на свой счет: как будет работать оплата российского газа в рублях
И насколько велика вероятность остановки поставок в Европу

«Это не игра, а сценарий, к которому нужно отнестись очень серьезно, [сценарий] возможных глубоких разногласий в экономике и обществе. С моей точки зрения, было правильно не начинать немедленно процесс прекращения отношений в вопросе поставок», — отметил Хабек.

Он пояснил, что Германия снижает объем импорта природного газа и нефти из России постепенно.

«Мы постепенно сокращаем импорт российских энергоносителей и становимся более независимыми», — заявил министр.

Ранее в этот же день президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что немецкая промышленность может потерпеть крах из-за отказа от поставок энергоресурсов из России.

1 апреля гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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