В ФРГ предрекли крах промышленности из-за запрета на ввоз газа из РФ

Немецкая промышленность может потерпеть крах из-за отказа от поставок энергоресурсов из России. Об этом заявил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.

«Мы говорим (при таком сценарии — Ред.) о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — сказал Руссвурм в эфире телеканала ZDF.

Ранее, 30 марта, член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

За день до этого генеральный директор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

8 марта президент США Джо Байден ввел запрет на весь импорт газа и нефти из России. По его словам, решение поддержали и Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

Вместе с тем Великобритания заявила, что откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года. Кроме того, британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.

О снижении зависимости от поставок газа и нефти из России также заявили в странах Евросоюза (ЕС). Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель 8 марта призвал европейцев сократить потребление энергии, отметив, что начиная с 2014 года зависимость от российского газа «только увеличилась».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.