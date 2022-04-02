Прямой эфир
Мир
Минобороны ФРГ запросило €21 млн для пополнения запасов боеприпасов
Мир
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $300 млн
Мир
Зеленский выразил надежду на отсутствие страха у Байдена перед Путиным
Интернет
Названа альтернатива заблокированным онлайн-сервисам оплаты
Мир
Зеленский захотел заручиться поддержкой Китая
Мир
Нуланд посетит с визитом ряд европейских стран и обсудит Украину
Мир
Зеленский заявил о прогрессе в обсуждении членства Украины в ЕС
Мир
Глава Европарламента в ходе визита в Киев выразила поддержку Украине
Мир
Киев обменялся с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности
Мир
Блинкен и Кулеба обсудили поддержку Украины со стороны США
Мир
МИД Китая призвал не считать Пекин стороной конфликта на Украине

В ФРГ предрекли крах промышленности из-за запрета на ввоз газа из РФ

Глава промышленности ФРГ: эмбарго на российский газ ознаменует крах немецкого производства
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая промышленность может потерпеть крах из-за отказа от поставок энергоресурсов из России. Об этом заявил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.

Платить по-русски: Путин обязал поставлять с апреля газ в ЕС за рубли
Почему Россия решила отказаться от расчетов в иностранной валюте

«Мы говорим (при таком сценарии — Ред.) о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — сказал Руссвурм в эфире телеканала ZDF.

Ранее, 30 марта, член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

За день до этого генеральный директор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

8 марта президент США Джо Байден ввел запрет на весь импорт газа и нефти из России. По его словам, решение поддержали и Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

Вместе с тем Великобритания заявила, что откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года. Кроме того, британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.

О снижении зависимости от поставок газа и нефти из России также заявили в странах Евросоюза (ЕС). Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель 8 марта призвал европейцев сократить потребление энергии, отметив, что начиная с 2014 года зависимость от российского газа «только увеличилась».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022