В ФРГ предупредили о тяжелом кризисе при отказе от газа России

Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России. Об этом во вторник, 29 марта, заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генеральный директор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер. Свежая выдержка из интервью опубликована 1 апреля.

«Это могло бы привести к худшему кризису немецкой экономики со времен окончания Второй мировой войны», — заявил генеральный директор, назвав призывы к бойкоту импорта энергоносителей из России в Европу безответственным экспериментом.

Как отмечается в публикации, если поставки газа сократятся наполовину, крупнейшее в мире химическое предприятие в Людвигсхафене придется закрыть. Это окажет значительное влияние на основные потребности населения не только в Германии, но и на мировое сообщество.

По мнению Брудермюллера, полный отказ от импорта российского природного газа в Германию возможен только в среднесрочной перспективе.

«Если мы поторопимся, мы сможем сделать это за четыре-пять лет», — сказал он.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Президент заявил, что газ не будет поставляться бесплатно.

Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться. Шольц также заверил, что зависимость Германии от газа и нефти из РФ может быть устранена уже в текущем году, однако отказ от газа займет больше времени.

Ранее, 30 марта, член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России. По его прогнозу, последствиями станут не только сокращение производства и безработица, но и разрыв промышленных цепочек в Европе.

До этого, 28 марта, страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.