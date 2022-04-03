Прямой эфир
Мир
Белоруссия согласилась платить рублями за нефть и газ из России
Мир
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на митинге в Эссене
Мир
Омбудсмен ЛНР обвинила националистов в отборе гумпомощи у жителей
Армия
Морские пехотинцы Северного флота поддержали спецоперацию России
Мир
Граничащие с США регионы Мексики столкнулись с дефицитом бензина
Мир
В США заработают дроны для доставки лекарств малоподвижным пациентам
Мир
Зеленский отверг предложение Шольца об отказе от вступления в НАТО
Общество
На улицах Москвы возникли огромные сугробы из-за аномального снегопада
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Спорт
Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по набранным очкам за сезон в НХЛ
Общество
Гинцбург заявил о применении «Спутника М» при ревакцинации детей

В Германии оценили риски для экономики в случае эмбарго на газ из РФ

Вице-канцлер Хабек: эмбарго на поставки газа из РФ поставит крест на процветании Германии
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании Германии, заявил 2 апреля в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Платить по-русски: Путин обязал поставлять с апреля газ в ЕС за рубли
Почему Россия решила отказаться от расчетов в иностранной валюте

По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами. Хабек подчеркнул, что не может рисковать процветанием ФРГ из-за политической позиции официального Берлина в отношении спецоперации России.

Кроме того, политик предположил, что полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF со штаб-квартирой в ФРГ.

Кроме того, при дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию, заключил Хабек.

Ранее, 2 апреля, Хабек объяснил в интервью газете Rheinische Post, что отказ от бойкота российского газа мог бы повлечь за собой раскол в немецком бизнесе и обществе.

В этот же день президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что немецкая промышленность может потерпеть крах из-за отказа от поставок энергоресурсов из России.

1 апреля гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями.

Ранее, 30 марта, член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022