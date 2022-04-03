В Германии оценили риски для экономики в случае эмбарго на газ из РФ

Эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании Германии, заявил 2 апреля в эфире телеканала ZDF министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами. Хабек подчеркнул, что не может рисковать процветанием ФРГ из-за политической позиции официального Берлина в отношении спецоперации России.

Кроме того, политик предположил, что полный отказ от поставок ресурсов из России грозит закрытием крупнейшего в мире химического концерна BASF со штаб-квартирой в ФРГ.

Кроме того, при дефиците ресурсов существует риск миграции энергетических компаний за границу, например, в Азию, заключил Хабек.

Ранее, 2 апреля, Хабек объяснил в интервью газете Rheinische Post, что отказ от бойкота российского газа мог бы повлечь за собой раскол в немецком бизнесе и обществе.

В этот же день президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что немецкая промышленность может потерпеть крах из-за отказа от поставок энергоресурсов из России.

1 апреля гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями.

Ранее, 30 марта, член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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