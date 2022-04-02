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В ЕС заявили, что новый пакет санкций против России не затронет энергетику

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Евросоюз работает над новыми санкциями, но они не будут касаться энергетического сектора и продумываются так, чтобы их было сложно обойти. Такое заявление в субботу, 2 апреля, сделал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, передает агентство ANSA, выступая на форуме «Амброзетти».

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«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент. В первую очередь мы работаем над тем, чтобы ограничить возможности обходить эти санкции», — приводит его слова агентство.

По его словам, сообщество столкнется с замедлением роста, вызванным <спецоперацией по освобождения Донбасса>, но не с рецессией.

Он добавил, что предсказываемый рост экономики на 4% был слишком оптимистичным и ЕС его, скорее всего, не достигнет.

Ранее, 1 апреля, глава министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России необходимо ввести пакет новых санкций.

Он подчеркнул, что решение о введении очередного пакета антироссийских санкций было принято в рамках саммита, который состоялся в Версале, а также на последней встрече стран — членов Евросоюза.

В четверг, 31 марта президент России Владимир Путин заявил, что все санкции против России были подготовлены заранее, их ввели бы в любом случае. Он также отметил, что от политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов в ближайшее время не стоит.

Глава государства поручил правительству РФ и Центробанку при выстраивании работы по развитию экономики ориентироваться на то, что «санкционное давление на нашу страну, как это было и в предыдущие десятилетия, сохранится».

29 марта министр иностранных дел Китая Ван И назвал неприемлемыми санкции Запада в отношении России. Он подчеркнул, что максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию.

Запад начал ужесточать санкции против России, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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