Глава МИД Лавров назвал причины «лживой провокации» против армии России

Откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры, заявил во вторник, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В чем причина этой откровенно лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Склонны думать, что это желание найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать это именно в тот момент, когда забрезжил пусть еще неяркий, но свет», — говорится в заявлении главы российского ведомства.

Лавров подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона положила «на бумагу» готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным, отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств.

«Украинская сторона сама записала в этом проекте основных положений договора тезис о том, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине в случае достижения договоренности, не распространятся на Крым и Донбасс», — добавил он.

Однако происходящее выглядит саботажем на фоне организованной после выхода российских войск из города Буча провокации.

«У нас есть все основания полагать, что это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала «отыгрывать назад», пыталась выдвигать новые условия. Как только западные СМИ разогнали фальшивку про г. Буча, украинские переговорщики попытались прервать переговорный процесс», — объяснил Лавров.

Он отметил, что для прогресса переговорного процесса Киеву должен быть послан недвусмысленный сигнал прекратить саботаж.

«Иначе рискуем повторить судьбу Минских договоренностей. Никогда на это не пойдем. <...> Не хотим повторения судьбы Минских соглашений. Не можем это допустить», — заключил министр.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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