Песков назвал срежиссированным шоу обвинения в адрес РФ по событиям в Буче

Обвинения в адрес России по ситуации в городе Буча под Киевом не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нужно подумать, насколько возможно сейчас беспристрастное расследование. Нейтральное, неангажированное, беспристрастное. Любые обвинения в адрес российской стороны, российских военных не просто беспочвенные. Это хорошо срежиссированное, трагическое шоу», — сказал он журналистам, комментируя возможность проведения расследования по ситуации в Буче.

По словам представителя Кремля, весь ход событий, огромное количество данных, фактология, четко свидетельствуют, что имеет место подлог для очернения армии РФ. Песков призвал Совет безопасности (СБ) ООН и лидеров западных стран «абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основывается, и думать головой».

«[Постоянный представитель РФ при ООН Василий] Небензя системно всё излагал, и Минобороны [России] всё системно излагало. Другое дело, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ничего слушать. Это, к сожалению, является реальностью», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что российские дипломаты ведут работу по этой теме в ООН, там «беспрецедентно вставляют палки в колеса», но, несмотря на это РФ не будет «сидеть сложа руки».

Комментируя слова советника президента Украины Алексея Арестовича о том, что в поселках Макаров и Бородянка под Киевом «хуже, чем в Буче», Песков напомнил об информации Минобороны РФ о готовящихся фальсификациях.

«Вы слушали уже заявление представителя Минобороны [РФ] о том, что возможны очередные постановочные съемки с тем, чтобы смоделировать, сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче. Этого нельзя исключать. Каждый раз будем настойчиво говорить, что есть правда, что есть вымысел», — заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что спецслужбы Украины проведут постановочные съемки в ряде городов страны для дискредитации российских военных. По его словам, уже 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, военнослужащими украинского 72-го центра информационно-психологических операций была проведена очередная постановочная съемка.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди, прибывавшие в Бучу после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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