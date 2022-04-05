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Минобороны РФ предупредило о съемках-постановках в городах Украины

Минобороны России: в Сумах, Конотопе и других городах спецслужбы Украины проведут постановочные съемки
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Спецслужбы Украины проведут постановочные съемки в ряде городов страны для дискредитации российских военных, сообщил 5 апреля в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, уже 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка. Они приготовили видео о якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей.

«Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», — предупредил он.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в беседе с «Известиями» испанский политолог Сезар Видаль отметил, что произошедшие события в городе Буча Киевской области, представленные на кадрах украинской стороны, — хорошо спланированная постановка. По его словам, складывается впечатление, будто умерли люди не в Буче, потому что тела находились в очень странном положении. Кроме того, под погибшими нет луж крови, добавил политолог.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буча. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди, прибывавшие в Бучу после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.

В Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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