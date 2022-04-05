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Испанский политолог перечислил признаки постановочного характера сведений о Буче

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Произошедшие события в городе Буча Киевской области, представленные на кадрах украинской стороны, — хорошо спланированная постановка, заявил во вторник, 5 апреля, в беседе с «Известиями» испанский политолог Сезар Видаль.

«Во-первых, то, что произошедшее в Буче, — явное преступление, и те, кто его совершил, должны понести за это наказание. Во-вторых, когда русские покидали Бучу, нигде не было трупов на улицах. После этого туда начали заходить украинцы, которые оставались там некоторое время, и вдруг эти тела начали появляться. Третье — это то, что на телах убитых были белые повязки, так что они не были сторонниками нынешней Украины, они просили помощи у российских военных. Так что вполне возможно, что сами украинские военные расстреливали этих людей», — заявил он.

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Видаль отметил, что складывается впечатление, будто умерли люди не в Буче, потому что тела находились в очень странном положении.

«Не было видно луж крови под ними. Когда вы стреляете в человека, обычно проливается кровь, здесь же мы видим, что крови почти нет. Так что это очень похоже на постановку», — заключил политолог.

Накануне, 4 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буча. Также он показал фотографию украинского боксера Жана Беленюка, который приехал в Бучу после вхождения в город украинских силовиков. На ней спортсмен запечатлен улыбающимся. О каких-либо зверствах Беленюк не рассказал, заметил российский дипломат.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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