В Пентагоне не смогли независимо подтвердить достоверность событий в Буче

В Пентагоне 4 апреля заявили о невозможности независимо подтвердить информацию о событиях в украинском городе Буча.

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы. Очевидно, что это вызывает большие сложности», — процитировала представителя ведомства журналист газеты Stars and Stripes Кейтлин Доорнбос на своей странице в Twitter.

В Пентагоне указали, что «снимки, поступающие из Бучи, <...> требуют дальнейшего исследования».

Ранее в этот же день французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа, комментируя появившееся в Сети кадры с телами погибших людей из Бучи, заявил, что данная ситуация — это запланированная Украиной и Западом кампания по дискредитации Вооруженных сил РФ.

Военный обозреватель Виктор Литовкин, в свою очередь, назвал бездарной постановкой Киева кадры из Бучи.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На кадрах, показанных на одном из украинских телеканалов, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку. Также Генпрокуратура РФ начала проверку распространяемых в Сети публикаций.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».