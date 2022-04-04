Политолог назвал спланированной кампанией Украины и Запада фейки о Буче

Французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа 4 апреля прокомментировал появившиеся в Сети кадры с телами погибших людей, снятые в украинском городе Буче.

По словам политолога, данная ситуация — это запланированная Украиной и Западом кампания по дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Нужно понимать, что Запад очень силен и использует все средства. Вы меня спрашиваете, было ли это спланированной кампанией? Да, безусловно. Если Россия была вынуждена войти на Украину для того, чтобы защитить мирных жителей Донбасса и Луганска, вы должны понимать, для того чтобы дискредитировать действия России, Киев и Запад готовы на всё. И российское население это должно знать, понимать и быть готовым к этому», — сказал Леруа в разговоре с «Известиями».

Ранее в этот день военный обозреватель Виктор Литовкин назвал бездарной постановкой Киева кадры из Бучи.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На кадрах, показанных на одном из украинских телеканалов, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку. Также Генпрокуратура РФ начала проверку распространяемых в Сети публикаций.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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