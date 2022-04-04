Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
В посольстве РФ в Литве получили предписание послу покинуть страну
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
Генпрокуратура РФ начала проверку публикаций о ситуации в Буче
Экономика
В Германии заявили о невозможности ЕС быстро отказаться от газа из РФ
Сюжет:

Политолог назвал спланированной кампанией Украины и Запада фейки о Буче

Французский политолог Леруа назвал спланированной кампанией Украины и Запада фейки о Буче
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа 4 апреля прокомментировал появившиеся в Сети кадры с телами погибших людей, снятые в украинском городе Буче.

По словам политолога, данная ситуация — это запланированная Украиной и Западом кампания по дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Нужно понимать, что Запад очень силен и использует все средства. Вы меня спрашиваете, было ли это спланированной кампанией? Да, безусловно. Если Россия была вынуждена войти на Украину для того, чтобы защитить мирных жителей Донбасса и Луганска, вы должны понимать, для того чтобы дискредитировать действия России, Киев и Запад готовы на всё. И российское население это должно знать, понимать и быть готовым к этому», — сказал Леруа в разговоре с «Известиями».

Ранее в этот день военный обозреватель Виктор Литовкин назвал бездарной постановкой Киева кадры из Бучи.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На кадрах, показанных на одном из украинских телеканалов, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку. Также Генпрокуратура РФ начала проверку распространяемых в Сети публикаций.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022