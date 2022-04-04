В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования

Организация Объединенных Наций намерена дать оценку событиям в украинском городе Буча на основе расследования. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать. Мы представим наши оценки на основе результатов расследования», — сказал он на брифинге.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

3 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в Буче. Зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН в понедельник, 4 апреля.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что считает видео из Бучи очень плохой и халтурной провокацией Украины. Такую же позицию высказал «Известиям» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются «подделкой самого низкого пошиба».

В Пентагоне же 4 апреля заявили о невозможности независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. Там отметили, что снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».