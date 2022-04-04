Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Объединенных Наций намерена дать оценку событиям в украинском городе Буча на основе расследования. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче
Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом

«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать. Мы представим наши оценки на основе результатов расследования», — сказал он на брифинге.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

3 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в Буче. Зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН в понедельник, 4 апреля.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что считает видео из Бучи очень плохой и халтурной провокацией Украины. Такую же позицию высказал «Известиям» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются «подделкой самого низкого пошиба».

В Пентагоне же 4 апреля заявили о невозможности независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. Там отметили, что снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022