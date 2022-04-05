Постпред США в ООН призвала отстранить Россию от членства в СПЧ

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд будет добиваться исключения России из Совета по правам человека ООН. Соответствующее заявление дипломат сделала 4 апреля в Бухаресте во время пресс-конференции на вокзале Гара де Норд, передает издание GBP News.

Томас-Гринфилд заявила, что надеется вынести этот вопрос на рассмотрение Совбеза ООН в среду сразу после возвращения в Нью-Йорк и ожидает, что Генассамблея рассмотрит этот вопрос уже 7 апреля.

В интервью после пресс-конференции Томас-Гринфилд заявила, что к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН. При этом, так как Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации», ее членство в Совете по правам человека ООН является «фарсом».

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.