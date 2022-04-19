Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине

Россия не будет инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе провокации в городе Буча под Киевом. Об этом 19 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Ильичев также подчеркнул, что вряд ли удастся добиться успеха и в Международном уголовном суде (МУС), так как опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию.

«Запад решил своим путем пойти, говорят что-то про МУС. Но с МУС будет тяжело, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами Международного уголовного суда», — добавил он.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией.

5 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад никак не отреагировал на факты постановочного характера сведений о случившемся в Буче.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. Российский лидер Владимир Путин сказал, что Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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