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Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании

Президент Белоруссии Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля заявил, что ситуация в городе Буча Киевской области является спецоперацией Великобритании.

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«Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане», — сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, Минск и Москва «раскрыли эту гадкую мерзкую позицию Запада».

«Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы в этом плане поможем», — добавил белорусский президент.

До этого сообщалось, что Лукашенко передал Путину документы, подтверждающие, что произошедшее в Буче является фейком.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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