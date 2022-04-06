Заседание без суда: к чему пришли в СБ ООН при обсуждении ситуации в Буче
Россия считает заявления о том, что ее военные виновны в преступлениях в Буче, провокацией — напротив, ее вооруженные силы пришли на Украину, чтобы установить там мир. С таким посылом 5 апреля на заседании Совбеза ООН выступил постпред РФ при организации Василий Небензя. Ситуация с гибелью мирных жителей в Киевской области находится в центре внимания с 3 апреля. В ООН заявили, что необходимо независимое расследование. Вместе с тем, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, провести его на базе организации сейчас будет крайне проблематично.
В расширенном составе
5 апреля в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН по конфликту на Украине. Ее главной темой стала ситуация в Буче. Этот город-спутник украинской столицы находится в 30 км от Киева, вместе с Ирпенем и Гостомелем (рядом находится стратегический аэродром, за который шли бои) он составляет небольшую агломерацию в Киевской области.
Два дня спустя после того, как 29 марта Россия сообщила, что прекращает наступление на киевском и черниговском направлениях, мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении сообщил: российские военные город покинули. Позже, 3 апреля, украинские и западные журналисты опубликовали фото и видео, на которых изображены братские могилы и тела людей, лежащие вдоль дорог и во дворах.
Тогда же советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с видеообращением, в котором обвинил в этих убийствах и других преступлениях российских военных. Позже с аналогичным заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский. В тот же день Минобороны РФ опубликовало сообщение, в котором назвало предъявленные Москве обвинения провокацией — ведомство утверждает, что за все время, что в городе находились российские военные, «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий».
За этим последовали осуждение РФ западными странами, высылки российских дипломатов из европейских государств, заявления об ужесточении санкций в отношении Москвы. Она анонсировала свой ответ на дипломатические высылки, назвала ситуацию в Буче «фейковой атакой» (за расследование и оценку «провокации» взялись Следственный комитет и Генпрокуратура) и пообещала представить свои свидетельства того, что происходило в украинском городе, — их на заседании Совбеза ООН предъявил постпред РФ Василий Небензя.
Они сводятся к следующему: 1. Военные покинули Бучу 30 марта, что подтвердил мэр города; 2. Выезды из города не блокировались, жители могли выехать на север — «при этом южные окраины Бучи круглосуточно обстреливались украинскими войсками»; 3. На видео, которые опубликовала в сети Нацгвардия Украины, тел на улицах нет; 4. Свидетельства появились только 3 апреля — «если бы тела людей действительно пролежали под открытым небом несколько дней, то на них, несомненно, были бы соответствующие проявления».
Началась встреча Совбеза со спора российского представителя с председателем — в апреле этот пост занимает постпред Великобритании Барбара Вудворд. Василий Небензя обвинил свою коллегу в том, что она дважды дала отказ на запрос России провести экстренное заседание СБ 4 апреля. На это Барбара Вудворд сказала, что Британия не отклоняла эту просьбу — она предложила провести встречу Совбеза 5 апреля либо параллельно, либо последовательно с заседанием по запросу украинской стороны. После того, как представители РФ и Британии сошлись на том, что председатель «не будет отказываться проводить заседания» по запросу членов СБ, вопрос был исчерпан.
Перед членами Совбеза в этот день выступили генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и его заместители — они привели свидетельства по ситуации с беженцами, положению «на земле» и глобальным последствиям конфликта на Украине. Так, по словам замгенсекретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, с 17 марта, когда проходил ее последний брифинг в СБ, «число мирных граждан, убитых в Украине, выросло более чем в два раза, <…> сотни тысяч человек, включая детей, стариков и инвалидов, остаются в ловушке».
«Мы видим шокирующие кадры мертвых гражданских лиц, у некоторых связаны руки. Они лежат на улицах Бучи, в городе около Киева, которые ранее удерживали российские силы. Многие тела также были найдены в братских могилах в том же городе. Сообщения неправительственных организаций и СМИ также указывают на суммарные расправы над гражданскими, на изнасилования и мародерства в Чернигове, Харькове и Киеве», — сказала она.
В своих обращениях руководители ООН со своей стороны напрямую не обвиняли в преступлениях ни одну из сторон — Розмари Дикарло указывала на то, что международная организация собирает все свидетельства, которые поступают в том числе с подконтрольных России территорий.
По видеосвязи к заседанию подключился Владимир Зеленский. Его обращение к членам Совбеза во многом было похоже на то, что он сказал 3 апреля о положении в Киевской области. В связи с этим он предложил СБ три варианта действий: ограничить в нем полномочия РФ, «переформатироваться и работать реально ради мира», либо «самораспутиться». «Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта», — резюмировал президент. В конце своей речи, по просьбе Владимира Зеленского, в СБ показали видеоподборку с кадрами из украинских городов.
Ее борьба
Российский постпред выступал после своих коллег из США, Албании и Габона. Он обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив его в «языковой инквизиции» против русского языка и в том, что нацисты на Украине «правят бал». Василий Небензя зачитал «показания о жестокостях украинских националистов».
«Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс, — сказал дипломат. — Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо <…> вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию».
Василий Небензя заверил совет: Россия «не бьет по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей», и потому «продвигается не так быстро, как многие ожидали». Он обвинил западные страны в том, что для них Украина «была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют», и призвал Владимира Зеленского «принять правильное решение». «Потом может быть поздно», — завершил свое выступление российский постпред.
Коллеги Василия Небензи по Совбезу в целом выступали либо с осуждением российских действий, либо нейтрально (в частности, с поддержкой заявлений генсекретаря ООН и его заместителей, за мирное урегулирование и решение гуманитарных проблем). Китайский представитель Чжан Цзюнь, в частности, заявил, что «безопасность всех стран неделима», и призвал США, НАТО и ЕС «вести комплексный диалог с Россией», чтобы «содействовать созданию сбалансированной и эффективной системы региональной безопасности». Что касается Украины, то Пекин будет и дальше «поддерживать мирные переговоры».
Никаких итоговых документов СБ принимать не планировал, рассказал «Известиям» первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.
Пока шло заседание, с оценкой событий в Буче вновь выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Ситуацию вокруг этого города он назвал «откровенно лживой провокацией» и связал ее с «желанием найти повод сорвать ведущиеся переговоры», когда «украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор».
Кому расследовать?
3 апреля Антониу Гутерриш призвал провести расследование произошедшего в Киевской области. «Я глубоко потрясен фотографиями убитых мирных жителей в Буче, Украина. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к привлечению виновных к ответственности», — заявил он 3 апреля. Эту мысль он вновь высказал на встрече СБ ООН.
Киев уже сообщил, что он создаст свой «специальный механизм правосудия», который возьмется за расследование; о готовности отправить на Украину европейских специалистов объявил Евросоюз. Вместе с тем о запуске международного расследования на базе ООН информации нет.
— То, что сказал генеральный секретарь, это благое пожелание, которое не носит обязательного характера. Обязательным было бы решение Совбеза ООН, — пояснил «Известиям» завкафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз. — С процессуальной точки зрения, это может быть расследование на национальном уровне — той страной, на территории которой произошло преступление. И здесь самое важное — это прояснить фактические обстоятельства. Что касается ООН, то организация может создавать различные комиссии по расследованиям, но для этого необходимо консенсусное решение.
По оценке экспертов, добиться этого консенсуса на международном уровне сейчас вряд ли удастся.
— В условиях такого серьезного и опасного противостояния России и Запада никакого согласия ни по какому органу быть не может, — сказал «Известиям» член Общественной палаты РФ, заместитель генсекретаря ООН с 2002 по 2011 год Сергей Орджоникидзе. — Органа, который бы в рамках ООН занимался расследованиями такого рода, на данный момент не существует. Сейчас, скорее всего, дело ограничится заседаниями Совета Безопасности.
5 апреля журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, готова ли Россия участвовать в расследовании событий в Буче. Пресс-секретарь усомнился в том, «насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование — нейтральное, неангажированное и беспристрастное».
«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, — сказал Дмитрий Песков. — Мы еще раз призываем, пользуясь случаем, в первую очередь членов Совета Безопасности ООН, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основывается, и просто подумать головой и сопоставить факты, чтобы понять, о каком чудовищном подлоге идет речь».