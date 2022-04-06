Заседание без суда: к чему пришли в СБ ООН при обсуждении ситуации в Буче

Россия считает заявления о том, что ее военные виновны в преступлениях в Буче, провокацией — напротив, ее вооруженные силы пришли на Украину, чтобы установить там мир . С таким посылом 5 апреля на заседании Совбеза ООН выступил постпред РФ при организации Василий Небензя. Ситуация с гибелью мирных жителей в Киевской области находится в центре внимания с 3 апреля. В ООН заявили, что необходимо независимое расследование . Вместе с тем, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, провести его на базе организации сейчас будет крайне проблематично .

В расширенном составе

5 апреля в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН по конфликту на Украине . Ее главной темой стала ситуация в Буче. Этот город-спутник украинской столицы находится в 30 км от Киева, вместе с Ирпенем и Гостомелем (рядом находится стратегический аэродром, за который шли бои) он составляет небольшую агломерацию в Киевской области.

Два дня спустя после того, как 29 марта Россия сообщила, что прекращает наступление на киевском и черниговском направлениях , мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении сообщил: российские военные город покинули . Позже, 3 апреля, украинские и западные журналисты опубликовали фото и видео, на которых изображены братские могилы и тела людей, лежащие вдоль дорог и во дворах.

Тогда же советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с видеообращением, в котором обвинил в этих убийствах и других преступлениях российских военных . Позже с аналогичным заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский. В тот же день Минобороны РФ опубликовало сообщение, в котором назвало предъявленные Москве обвинения провокацией — ведомство утверждает, что за все время, что в городе находились российские военные, «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий» .

За этим последовали осуждение РФ западными странами, высылки российских дипломатов из европейских государств, заявления об ужесточении санкций в отношении Москвы. Она анонсировала свой ответ на дипломатические высылки, назвала ситуацию в Буче «фейковой атакой» (за расследование и оценку «провокации» взялись Следственный комитет и Генпрокуратура) и пообещала представить свои свидетельства того, что происходило в украинском городе , — их на заседании Совбеза ООН предъявил постпред РФ Василий Небензя.

Заседание без суда Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine

Они сводятся к следующему : 1. Военные покинули Бучу 30 марта, что подтвердил мэр города; 2. Выезды из города не блокировались, жители могли выехать на север — «при этом южные окраины Бучи круглосуточно обстреливались украинскими войсками»; 3. На видео, которые опубликовала в сети Нацгвардия Украины, тел на улицах нет; 4. Свидетельства появились только 3 апреля — «если бы тела людей действительно пролежали под открытым небом несколько дней, то на них, несомненно, были бы соответствующие проявления».

Началась встреча Совбеза со спора российского представителя с председателем — в апреле этот пост занимает постпред Великобритании Барбара Вудворд. Василий Небензя обвинил свою коллегу в том, что она дважды дала отказ на запрос России провести экстренное заседание СБ 4 апреля. На это Барбара Вудворд сказала, что Британия не отклоняла эту просьбу — она предложила провести встречу Совбеза 5 апреля либо параллельно, либо последовательно с заседанием по запросу украинской стороны. После того, как представители РФ и Британии сошлись на том, что председатель «не будет отказываться проводить заседания» по запросу членов СБ, вопрос был исчерпан.

Перед членами Совбеза в этот день выступили генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и его заместители — они привели свидетельства по ситуации с беженцами, положению «на земле» и глобальным последствиям конфликта на Украине. Так, по словам замгенсекретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, с 17 марта, когда проходил ее последний брифинг в СБ, «число мирных граждан, убитых в Украине, выросло более чем в два раза, <…> сотни тысяч человек, включая детей, стариков и инвалидов, остаются в ловушке».

« Мы видим шокирующие кадры мертвых гражданских лиц, у некоторых связаны руки . Они лежат на улицах Бучи, в городе около Киева, которые ранее удерживали российские силы. Многие тела также были найдены в братских могилах в том же городе. Сообщения неправительственных организаций и СМИ также указывают на суммарные расправы над гражданскими, на изнасилования и мародерства в Чернигове, Харькове и Киеве», — сказала она.

В своих обращениях руководители ООН со своей стороны напрямую не обвиняли в преступлениях ни одну из сторон — Розмари Дикарло указывала на то, что международная организация собирает все свидетельства , которые поступают в том числе с подконтрольных России территорий.

По видеосвязи к заседанию подключился Владимир Зеленский. Его обращение к членам Совбеза во многом было похоже на то, что он сказал 3 апреля о положении в Киевской области. В связи с этим он предложил СБ три варианта действий: ограничить в нем полномочия РФ, «переформатироваться и работать реально ради мира», либо «самораспутиться» . «Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта», — резюмировал президент. В конце своей речи, по просьбе Владимира Зеленского, в СБ показали видеоподборку с кадрами из украинских городов.

Ее борьба

Российский постпред выступал после своих коллег из США, Албании и Габона. Он обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив его в «языковой инквизиции» против русского языка и в том, что нацисты на Украине «правят бал» . Василий Небензя зачитал «показания о жестокостях украинских националистов».

« Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс , — сказал дипломат. — Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо <…> вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию».

Василий Небензя заверил совет: Россия «не бьет по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей», и потому «продвигается не так быстро, как многие ожидали» . Он обвинил западные страны в том, что для них Украина «была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют», и призвал Владимира Зеленского «принять правильное решение». «Потом может быть поздно», — завершил свое выступление российский постпред.

Заседание без суда 3 Фото: TASS/ EPA/JASON SZENES

Коллеги Василия Небензи по Совбезу в целом выступали либо с осуждением российских действий, либо нейтрально (в частности, с поддержкой заявлений генсекретаря ООН и его заместителей, за мирное урегулирование и решение гуманитарных проблем). Китайский представитель Чжан Цзюнь, в частности, заявил, что «безопасность всех стран неделима», и призвал США, НАТО и ЕС «вести комплексный диалог с Россией», чтобы «содействовать созданию сбалансированной и эффективной системы региональной безопасности» . Что касается Украины, то Пекин будет и дальше «поддерживать мирные переговоры».

Никаких итоговых документов СБ принимать не планировал, рассказал «Известиям» первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.

Пока шло заседание, с оценкой событий в Буче вновь выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Ситуацию вокруг этого города он назвал «откровенно лживой провокацией» и связал ее с «желанием найти повод сорвать ведущиеся переговоры» , когда «украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор».

Кому расследовать?

3 апреля Антониу Гутерриш призвал провести расследование произошедшего в Киевской области . «Я глубоко потрясен фотографиями убитых мирных жителей в Буче, Украина. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к привлечению виновных к ответственности», — заявил он 3 апреля. Эту мысль он вновь высказал на встрече СБ ООН.

Киев уже сообщил, что он создаст свой «специальный механизм правосудия», который возьмется за расследование; о готовности отправить на Украину европейских специалистов объявил Евросоюз. Вместе с тем о запуске международного расследования на базе ООН информации нет.

— То, что сказал генеральный секретарь, это благое пожелание, которое не носит обязательного характера. Обязательным было бы решение Совбеза ООН , — пояснил «Известиям» завкафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз. — С процессуальной точки зрения, это может быть расследование на национальном уровне — той страной, на территории которой произошло преступление. И здесь самое важное — это прояснить фактические обстоятельства. Что касается ООН, то организация может создавать различные комиссии по расследованиям, но для этого необходимо консенсусное решение .

По оценке экспертов, добиться этого консенсуса на международном уровне сейчас вряд ли удастся.

Заседание без суда 4 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В условиях такого серьезного и опасного противостояния России и Запада никакого согласия ни по какому органу быть не может , — сказал «Известиям» член Общественной палаты РФ, заместитель генсекретаря ООН с 2002 по 2011 год Сергей Орджоникидзе. — Органа, который бы в рамках ООН занимался расследованиями такого рода, на данный момент не существует . Сейчас, скорее всего, дело ограничится заседаниями Совета Безопасности.

5 апреля журналисты спросили представителя Кремля Дмитрия Пескова, готова ли Россия участвовать в расследовании событий в Буче. Пресс-секретарь усомнился в том, «насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование — нейтральное, неангажированное и беспристрастное» .