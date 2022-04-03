Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины

Переговоры России и Украины продолжатся в онлайн-формате 4 апреля. Обе стороны отмечают прогресс по всем пунктам, но расходятся в оценке того, кто должен вести переговоры: украинская сторона считает, что консультации уже можно переводить на уровень лидеров государств. Однако глава российской делегации Владимир Мединский уверен, что говорить о встрече в верхах рано — работа над документом будет продолжаться‎. Один из главных камней преткновения сейчас — признание статуса Крыма и республик Донбасса. В Госдуме «‎Известиям» заявили, что референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав России вряд ли состоится до конца года: сначала необходимо завершить боевые действия и восстановить экономику региона, а уже после этого проводить плебисцит. ‎

Повышать уровень рано

Следующий раунд переговоров России и Украины состоится 4 апреля, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последняя консультация в онлайн-режиме состоялась 1 апреля. Ожидается, что дистанционно пройдет и следующий раунд. По крайней мере, ни одна из сторон пока не объявила о намерении прибыть в Турцию для продолжения консультаций очно, а против встреч в Белоруссии, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступила Украина.

Судя по всему, Киев подходит к предстоящей встрече с намерением в ближайшее время вывести переговоры сразу на уровень глав государств. По крайней мере, 2 апреля глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что «драфты (черновики) документов достаточно наработаны для того, чтобы проводить непосредственно консультации между двумя лидерами стран».

А вот Владимир Мединский прогресс на переговорах оценивает сдержанно, отмечая, что ‎для встречи в верхах‎ документ пока не готов — «‎нужно проделать еще большую работу»‎‎. Согласно представленному помощником президента алгоритму, после подготовки письменного соглашения должна состояться встреча глав МИДов двух стран — последний контакт Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы прошел 10 марта в Анталье. Только после этого может появиться почва для подготовки переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. В последний (и единственный) раз лидеры РФ и Украины встречались на полях саммита «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Сумма разностей Помощник президента РФ Владимир Мединский Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Несмотря на такие оценки, шансы на то, что встреча двух лидеров всё же состоится, есть — но для этого сначала должны быть тщательно подготовлены все параметры соглашения, заявил «‎Известиям»‎ программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

— Встреча, которая закончится ничем, неприемлема для российского лидера. Теоретическая же возможность такой встречи есть, но пока не подготовлена практическая база, — уточнил эксперт.

По его словам, многое на переговорном треке зависит от ситуации с боевыми действиями: не исключено, что позиции Киева и Москвы могут ужесточиться в зависимости от успеха военных.

— Перегруппировка российских сил может подаваться Киевом как некая «победа». Россия же сейчас будет предпринимать, возможно, более активные усилия в Донбассе. В случае успеха Москва тоже может ужесточить свои позиции. Поэтому пока компромиссов (на переговорах) достичь будет сложно, — заключил эксперт РСМД.

1 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Анкара «хочет увенчать свои усилия по установлению мира организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского». Представитель президента Турции Ибрагим Калын при этом заявил, что говорить о конкретной дате пока рано — есть много вопросов, нуждающихся в проработке. Первоочередная тема на повестке — подготовка встречи глав МИД РФ и Украины.

Позиция России неизменна

На встрече в Стамбуле 29 марта РФ и Украина смогли предварительно обговорить следующие пункты (в таком порядке их перечисляет Владимир Мединский):

Нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины Запрет на иностранные военные базы на Украине Отказ Украины от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений Отказ Киева от разработки и производства оружия массового поражения Проведение учений Украиной с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию Создание системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины

Как отметил Мединский,‎ «‎‎это, собственно, и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года». При этом он уточнил, что «‎украинская сторона к этим вопросам стала подходить реалистично‎».



Еще один пункт, который 29 марта предложил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, — обсуждение статуса Крыма. Киев предлагает Москве на протяжении 15 лет договариваться о статусе полуострова и Севастополя и в течение этого времени не пытаться решить вопрос военным путем.

Сумма разностей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Давид Арахамия в интервью национальному телевидению Украины заявил, что РФ приняла позицию Киева по всем позициям, «‎за исключением вопроса Крыма», и сняла возражения против проведения референдума о нейтралитете страны. В ответ на это глава российской делегации напомнил: по всем основным вопросам стороны договорились еще в Стамбуле 29 марта, а «‎касаемо Крыма и Донбасса позиция России неизменна»‎.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Подоляка, заявил: Конституция РФ запрещает обсуждение «‎судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено»‎. Песков также отметил, что переговоры с Украиной «‎‎идут непросто», но главное — «‎нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они (переговоры) продолжались»‎.

— В конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров, — подчеркнул Песков.

По оценке Ивана Тимофеева, у РФ и Украины есть потенциал реально сблизить позиции по нейтральному статусу Украины и гарантиям безопасности. Но компромиссы по Донбассу и тем более по Крыму выглядят «‎сомнительно»‎.

В Госдуме считают, что еще одно условие для заключения документа с Украиной — признание с ее стороны ДНР и ЛНР самостоятельными республиками.

— В наших документах заявлено, что ДНР и ЛНР не будут в составе Украины, поскольку их насильно туда засунули. Эта территория всегда была российская, территория войска Донского, — уточнил «‎Известиям»‎ зампред комитета Госдумы по делам СНГ, соотечественников и евразийской интеграции Виктор Водолацкий.

Сумма разностей Военнослужащий ВС РФ на улице города Счастье. ЛНР Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако прежде чем говорить о референдуме в этих республиках о вхождении в состав России, необходимо завершить боевые действия и начать восстановление экономики, отметил он.

— Вряд ли референдум успеем провести до конца этого года, нет. Для этого нужно, чтобы заработала экономика, хозяйство, промышленность, а потом уже референдум. Всё зависит от волеизъявления населения, но я общался с жителями региона, 99% поддерживают возвращение в состав РФ, — подчеркнул депутат.

Снимать или накладывать

С успехом российско-украинских переговоров теперь связано и снятие санкций. 3 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад может снять ограничения с РФ в зависимости от результатов переговоров Москвы и Киева. В то же время в Европарламенте выступили за ужесточение мер.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрия Суслова, на Западе нет единства относительно того, увязывать ли санкции с прогрессом на переговорах. Такие страны как Нидерланды, Великобритания, Польша и США считают, что прекращения боевых действий и заключения мирного соглашения для снятия санкций недостаточно — по их мнению, политику ограничений необходимо продолжать, чтобы ослабить международное положение России, отметил эксперт.

— В то же время крупные континентальные державы — Франция, Германия и Италия — не разделяют эту точку зрения и выступают за полное или частичное снятие санкций после завершения ‎специальной военной операции‎, — пояснил политолог «‎Известиям»‎. — Будет поиск баланса между стремлением Европы снизить экономический ущерб для себя и стремлением Великобритании и Польши нанести России урон.

Сумма разностей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Также Дмитрий Суслов подчеркнул, что Киев, Варшава и Лондон будут лоббировать послевоенное восстановление за счет замороженных российских активов в ЕС.

— Выносить вопрос санкций на обсуждение с Украиной бессмысленно, поскольку Киев ничего не решает. Этот вопрос зависит от США и ЕС. С Вашингтоном у Москвы диалога на высоком уровне вообще нет, с Евросоюзом еще поддерживается — Путин говорит с канцлером ФРГ Шольцем, с президентом Франции Макроном. Однако, судя по отчетам о разговорах, санкции лидеры всё же не обсуждают. Нельзя исключать, что этот вопрос проговаривается через посредников — например, Турцию или Израиль, — допустил эксперт.

В пользу этой версии, заметил политолог, говорит тот факт, что Ибрагим Калын после недавнего трехчасового разговора президентов Турции и России заявил, что Запад должен подготовить дорожную карту снятия санкций с РФ.