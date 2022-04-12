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Путин назвал фейком ситуацию в Буче

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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко передал президенту России Владимиру Путину документы, касающиеся произошедшего в украинском городе Буча, они подтверждают, что сообщения о ситуации в городе — фейк. Об этом лидер РФ заявил 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом Белоруссии.

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Путин отметил, что в Сирии устраивали похожие провокации, обвиняя в применении химического оружия президента страны Башара Асада.

«Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче» — заявил президент.

Подтверждающие это документы «переданы в ФСБ — как, кто — у них есть соответствующие перехваты, — на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации», — подчеркнул российский лидер.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв в городе Буча под Киевом, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще в конце марта.

9 апреля в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на ложные обвинения со стороны Киева Россия будет отвечать фактами.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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