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В Минобороны РФ заявили о готовящейся Киевом провокации в Ирпене

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В Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области. Об этом 9 апреля заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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«По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области», — сказал он на брифинге.

Конашенков обратил внимание на то, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад.

«Сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины — Ред.) планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России», — сказал представитель Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих.

«Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ», — заключил Конашенков.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что усилия мирового мейнстрима были брошены на раскручивание провокации в Буче. По словам дипломата, поддержка Запада провокации, по сути, является участием в ней. Захарова подчеркнула, что произошедшая ситуация — это не просто провокация для фотографий, а преступление.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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